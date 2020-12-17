Konya Büyükşehir´den 'Kalp neredeyse gönül orada' sloganlı Mevlana anma paylaşımı

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)KONYA Büyükşehir Belediyesi'nin, Hz. Mevlana´yı anma etkinliklerinin pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenmesi nedeniyle "Kalp neredeyse gönül orada. Bu sene gönülden kucaklaşıyoruz" sloganıyla Amerika´dan Japonya´ya, İtalya´dan Hindistan´a, Letonya´dan Azerbaycan´a dünyanın dört bir yanından törenlere katılamayan Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı görüntüler, büyük beğeni topladı.
Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve on binlerce yerli-yabancı misafiri buluşturan Hz. Mevlana´nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı ve seyircisiz şekilde gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin son gününde, Şeb-i Arus programına katılamayan ancak gönlü Konya´da olan Hazreti Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı görüntüleri hazırladı.
Amerika´dan Japonya´ya, İtalya´dan Hindistan´a, Letonya´dan Azerbaycan´a, Almanya´dan Tunus´a kadar dünyanın dört bir köşesinden Hazreti Mevlana´ya gönül veren yabancı misafirler, bu yıl gelemeseler de gönüllerinin Konya ile Mevlana'yla olduğunu dile getirdiler.
"Kalp neredeyse gönül orada. Bu sene gönülden kucaklaşıyoruz" sloganıyla paylaşılan görüntüler , sosyal medyada büyük beğeni topladı.
DHA-Genel Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-12-17 12:58:02
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