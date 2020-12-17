Konya’da orman muhafaza memuru korona virüse yenik düştü

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’da görev yapan orman muhafaza memuru yakalandığı korona virüse (Covid19) yenik düşerek hayatını kaybetti.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü’nde uzun yıllardır orman muhafaza memuru olarak görev yaparken rahatsızlanan 57 yaşındaki Mehmet Çot, yaptırdığı testinin pozitif çıkması üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda uzun süre tedavi gören Çot, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Görev yaptığı teşkilat içerisinde de çok sevilen Çot’un ölümü kurumda ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye yol açtı. Cenazesi doğum yeri olan Beyşehir’in Gölyaka Mahallesi’ne getirilen evli ve 4 çocuk babası Çot, burada kılınan cenaze namazının ardından Gölyaka Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.