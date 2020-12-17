6 aylık hamile eşini öldüren koca: Aramızda anlaşmazlık vardı (2)

TUTUKLANDI
Konya'nın Çumra ilçesinde, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak, öldüren Ali Rıza Yüzer (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK
2020-12-17 17:48:39
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