Göç İdaresinden belediyelere Göçmenler Günü ziyareti

Birleşmiş Millet (BM) Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretlerle kutlandı.

İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu tarafından göçmenlerin bir yük değil, bir zenginlik olduğunu vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ziyaret edildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu, Uyum ve İletişim ÇGB çalışanları ve şehirde yaşayan göçmenlerden oluşan bir heyet ile gerçekleştirilen ziyaret, belediye başkanlarına il müdürlüğü tarafından hazırlanan ve herkesin bir göçmen olduğu vurgusunun yapıldığı tablonun takdim edilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.