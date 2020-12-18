Köpeğini sopayla dövdü, 'Onu çok seviyorum, beni ondan ayırmayın' dedi



Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'nın Sarayönü ilçesinde köpeğini sopayla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından serbest bırakılan Saadettin T.´nin ifadesinde, ''Ben köpeğimi çok seviyorum. Beni ondan ayırmayın" dediği öğrenildi. İşkence gören köpek ise Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği tarafından tedavi edilip, sahiplendirilecek.

Sarayönü ilçesinde ismi açıklanmayan kişi, müstakil evin bahçesinde havlama sesi duydu. Evin bahçesine baktığında, iple bağlı olan köpeğe bir kişinin sopayla vurduğunu görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Sarayönü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareke geçti. Polis kimliğini belirlediği Saadettin T.'yi gözaltına aldı.

Köpeği, tavuğunu boğmak istediği için dövdüğünü öne süren Saadettin T.'nin ifadesinde, ''Ben köpeğimi çok seviyorum. Beni ondan ayırmayın" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Saadettin T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

HAYVANSEVERLER SAHİP ÇIKTI

Şiddet gören köpeği ise Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği sahip çıktı. Derneğin Başkan Yardımcısı Figen Doğanay, köpeği sahiplenip, sağlık kontrolünden geçirdiklerini belirtti. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Doğanay, şunları söyledi:

''Olayı, iki gün önce sosyal medya üzerinde gördüm ve gözyaşlarına boğuldum. Biz oraya gidene kadar zaten hem şahsı, hem de köpeği, polis himayesi altına almış. Köpek, başına darbe almış gözünde biraz da kanaması vardı. Sıcakkanlı çok güzel bir köpek. Fakültede de hocalarımız sağ olsun tedavisini, serumunu yaptılar. Köpeğimize güzel bir yuvamız da çıktı, talipleri var. Yerini beğenirsek eğer, kızımızı sahiplendireceğiz.'' DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-12-18 15:45:51



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