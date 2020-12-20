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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da ilk kez sulamasız fidan dikim çalışması yapıldı

İHA

Konya’da ilk kez sulamasız fidan dikim çalışması yapıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Türkiye’nin en büyük Anadolu Yaban Koyunu popülasyonuna sahip Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın çevresine ilk etapta sulamasız fidan dikim yöntemiyle bin adet fidanı toprakla buluşturdu.
Dünyada ve Türkiye’de artan nüfus, küresel ısınma, kuraklık gibi nedenlerle her geçen yıl suya olan talep artarken, su kaynakları ise giderek azalıyor. Karatay Belediyesi de bir yandan ilçedeki yeşillendirme çalışmalarına ara vermeden devam ederken, diğer taraftan da özellikle son yıllarda azalan su kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanımına yönelik yeni birçok projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın etrafını yeşillendiriyor. Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sahanın etrafına ilk etapta sulamasız fidan dikim yöntemiyle bin adet fidanı toprakla buluşturdu.
Konya’da ilk kez Karatay Belediyesi tarafından uygulanan yöntemle fidanlar, hayatı boyunca sadece 16 litre su kullanarak yetişmesine ve fidan kökünün topraktaki su kaynağına daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Söz konusu sistem, sulama yapılmadan fidanların taşlık ve kurak alanlarda bile büyümesine imkan veriyor. İşgücü ve sulama maliyetlerini düşüren sistemle fidan, gün boyu hazne içidışı sıcaklık ve nem farklarından oluşan yoğuşma ile kendisine su sağlıyor. Ortalama günlük 1 çorba kaşığı su üretilebilen sistemle ayrıca her tür yağış şeklinden su takviyesi yapabiliyor.

“Sulamasız fidan dikim uygulamasını ilk uygulayan belediye Karatay”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç’le birlikte Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Bozdağ Milli Park çevresinde gerçekleştirdiği fidan dikim çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, Bölge Müdürü Gültekin Aksan ve İlçe Başkanı Mehmet Genç, fidan dikti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sistemin her türlü arazi koşulunda, özellikle de suyun olmadığı veya yetersiz kaldığı alanlar için büyük bir imkân olduğunu söyleyen Başkan Hasan Kılca, söz konusu sistemi Konya’da ilk uygulayan belediye olduklarına vurgu yaptı.

“Sistemle suyumuzu ve iş gücümüzü daha verimli kullanmış oluyoruz”
Hasan Kılca, “Karatay’da ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün de Bozdağlar bölgesinde Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü’nün çevresindeki 20 bin metrekarelik alanda 1000 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Karatay Belediyesi olarak burada ilk kez özel bir çalışma yürütüyoruz. Susuzluğun her geçen gün hissedildiği, suyun öneminin arttığı bu dönemde sulamasız fidan dikimi uygulaması yapıyoruz. Sulamasız fidan dikimi aparatlarını kullanarak fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu aparatlarla ilk etapta 16 litre su ile başlıyoruz. Sonrasında ise bu sistemle havadaki nem ve yağışlar aparatta birikiyor, fidanlarımız da bir daha sulamaya ihtiyacı olmuyor. Bu sistemi Konya’da ilk uygulayan belediye olduk. Kullandığımız bu sistemle hem iş gücü kaybını önlenmiş oluyoruz hem de son yıllarda azalan ve önemi artan su kaynaklarımızı daha verimli, daha tasarruflu kullanmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sistem hem doğaya hem ekonomiye can olacak”
Sulamasız fidan dikimi sistemini ilçedeki farklı ağaçlandırma sahalarında da kullanacaklarını söyleyen Kılca, bu sistemin doğaya ve ekonomiye önemli katkılar sunağını ifade etti. İlçede yeşile katkı sunmak için ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ‘Daha Yeşil Bir Karatay’ hedefiyle hareket ederek bugüne kadar önemli işlere imza attık. İlçemize ektiğimiz her fidanın yarın bizler ve gelecek nesillerimiz için sağlıklı ve temiz birer nefes olacağının farkındayız ve bu düşünceyle çalışmaya devam edeceğiz. Sulamasız aparatların kullanıldığı sistemle suyun kısıtlı olduğu yerlerde susuzluk problemine can suyu olacak olan bu proje Konya’mıza Karatay’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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