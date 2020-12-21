Sobaya dökülen yanıcı madde parlamaya neden oldu: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde demir doğrama atölyesinin ofis kısmında sobaya yanıcı madde dökülmesi sonucu parlama meydana geldi. Çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi Karaman yolu üzerinde faaliyet gösteren S.C. isimli kişiye ait demir doğrama atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2 kardeşin işlettiği işyerinde sobaya dökülen sıvı yanıcı maddenin neden olduğu parlama sonrası yangın çıktı. Ofiste bulunan kardeşlerden K.C. yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanan K.C., olaya yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrası iş yerindeki ofisi kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.