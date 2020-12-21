Süper Lig: Konyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor, Sivasspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00’lık skorla sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Erdoğan ceza sahasında olan Kayode’ye pasını attı. Kayode’nin vuruşu kaleci Sehic’te kaldı.

14. dakikada Sivasspor’da sol kanattan Uğur yerden ortayı yaptı. Gradel’in şutunu kaleci Sehic kurtardı. Konyaspor savunması dönen topu uzaklaştırmak isterken top kale önünde bulunan Hakan’a çarparak direk dibinden dışarıya çıktı.

41. dakikada Sivasspor’da sol kanattan gelen Uğur’un yerden gönderdiği pası Hakan kontrol etti. Hakan geriden gelen Fajr’a pas çıkardı. Fajr’ın şutunu Sehic kurtardı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Uğur xx, Abdulkerim xx, Guilherme xx, Amir xx, Oğuz Kağan xx, Milosevic x, Ömer Ali xx, Miya ? (Alper dk. 7 x)

Yedekler: Eray, Adil, Shengelia, Ali, Emre, Ahmet Karademir, Şener, İzzet, Daci

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Appindangoye xx, Robin xx, Uğur xx, Claudemir xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx, Gradel xx, Kayode xx

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Yatabare, Yasin, Felix, Kubilay, Barış, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

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