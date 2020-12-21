İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-1

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İsmail AKKAYA / KONYA (DHA)STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok (Dk. 82 Daci), Guilherme, Oğuz Kaan (Dk. 82 Adil), Abdülkerim, Milosevic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 7 Alper) (Dk. 56 Shengelia)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa Goiano, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan (Dk. 76 Yasin), Fajr (Dk. 90+4 Felix), Hakan, Gradel (Dk. 88 Ziya), Kayode (Dk. 76 Yatabare)

GOL: Dk. 60 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

SARI KART: Fajr (Demir Grup Sivasspor)Süper Lig'in 13'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi. Kırmızı beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 60´ıncı dakikada Fajr kaydetti.

Hakem Fırat Aydınus, maçın başlaması için ilk düdüğünü çaldıktan sonra iki takım oyuncuları yayıncı kuruluşu bir dakika protesto ettikten sonra oyuna başladı.6'ncı dakikada Kayode'nin ceza sahası dışından şutunda top kaleci Sehic'te kaldı.

13'üncü dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Gradel vurdu, kaleci Sehic topu çeldi.

40'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Fajr'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic´ten döndü. Seken topu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.

60'ıncı dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan´ın pasında topla buluşan Fajr şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

64'üncü dakikada Oğuz Kaan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Milosevic'in şutunda kaleci Samassa topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor´u 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2020-12-21 21:06:01



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