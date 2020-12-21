İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından



İsmail AKKAYA / KONYA (DHA) Süper Lig´in 13´üncü haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor´u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Mutlaka galip gelmemiz gerekiyordu. Buradan puanla gitmemiz gerekiyordu. İyi şeyler yaptık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Oyuncularım çok iyi performans gösterdiler. İyi bir galibiyet aldık. Takım olarak bu puana ihtiyacımız vardı. Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Deplasmanda kazanmak çok iyi. Kendi sahamızdaki Gençlerbirliği maçını da kazanmak istiyoruz. Bugünkü sonuçtan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Mükemmel bir şekilde oynadık ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL: ŞANSSIZLIK YAŞIYORUZ

Takım olarak bugün oynanan maça sakat ve hasta oyuncular nedeniyle eksik çıktıklarını belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ''Bazen eksik oyuncularımız vardı ama takım içinde alternatifi vardı veya rekabet ettiği oyuncu vardı. Bazı bölgelerde ne rekabet ne de alternatifi olan oyuncularımız vardı bugün. Başka yerden, mevkilerden oralara oyuncu değiştirerek sahaya çıkabildik. Baktığımız zaman kadroda Daci 12 günlük karantina sonrası 1 gün idmana çıktı ve onu da mecburen kadroya aldık. Sezon başından beri şanssızlık yaşıyoruz. İki tane de bugün... Maç oynanırken daha maçın başında Miya'nın sakatlığı, sonra Alper'in sakatlığı... Bunların üst üste gelmesiyle büyük bir şanssızlık yaşıyoruz. Şu an çok zor günler geçiriyoruz. Kadroya baktığınız zaman çok fazla sakat, hasta ve cezalı oyuncular var. Ama buna rağmen ilk yarı rakibe fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı oyunu dengeledik. Dengelerken de kendi bireysel hatamızla gol yedik. Daha sonra elimizdeki oyuncuları hücumsal anlamda değerlendirerek maçı çevirmek için gayret gösterdik ama rakip takım iyi bir takım. İyi mücadele ettiler ve maçı kaybettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

"GERÇEK KONYASPOR BU DEĞİL"

Eksik oyuncuların takıma dönmesiyle eskisi gibi olacaklarını belirten Kartal, "Elimizdeki sağlıklı oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada da biz Konyaspor olarak yöneticilerimiz ve futbolcularımızla hep beraberiz. Çünkü Konyaspor bu değil. Daha iyi oynayan bir takım. Bunu da yapabilmemiz için hasta, sakat ve cezalı oyuncularımızın aramıza dönmesi gerekir. En kısa sürede oyuncularımızın aramıza dönmesiyle iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek yoluna devam edecek Konyaspor" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rıza Çalımbay´ın açıklamaları

İsmail Kartal´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2020-12-21 22:13:56



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