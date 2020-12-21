İsmail Kartal: “Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsmail Kartal: “Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz”

İHA

İsmail Kartal: “Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz”

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon başından beri şanssızlıklar yaşadıklarını ve zor günler geçirdiklerini söyledi.
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 13. haftasında 10 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

“Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz”
Maça eksik oyuncularla başladıklarını anlatan Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bazen eksik oyuncularınız vardır ama takım içinde onun alternatifi ya da onun rekabet ettiği oyuncu vardır. Bazı bölgelerde ne rekabet ne de alternatif olan oyuncularımız vardı. Başka mevkilerden oralara oyuncu devşirerek bugün sahaya çıkabildik. Baktığınız zaman kadroda Erdon Dacı 12 günlük karantinadan sonra bir gün idmana çıktı. Onu da mecburen kadroya alabildik. En fazla 1015 dakika doktorla konuşup oynayabilirdi. Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz” dedi.

“Çok zor günler geçiriyoruz”
Maçtaki sakatlıklara değinen Kartal, “İki kere de bugün maçın başında Faruk Mıya’nın sakatlığı, sonra Alper’in sakatlanması ve bunların üst üste gelmesi. Büyük bir şanssızlık yaşıyoruz, çok zor günler geçiriyoruz. Kadroya baktığınız zaman hasta, sakat ve cezalı oyuncularımız var. Ama buna rağmen ilk devre rakibe pozisyon vermeden çok da iyi oynamamıza rağmen devreyi 00 bitirdik. İkinci yarı oyunu dengeledik derken kendi hatamızdan savunmadan hücuma çıkarken kaptırdığımız bir topa gol yedik. Daha sonra tekrar elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hücumsal anlamda değerlendirip maçı çevirmek için gayret gösterdik. Ama rakip takım da gerçekten iyi bir takım. İyi mücadele ettiler. Sonuçta maçı çeviremedik, kaybettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama önümüzdeki sağlıklı oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ...
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-1
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ...
Okul çantasında uyuşturucu satışı polise yakalandı
YEREL HABERLER Okul çantasında uyuşturucu satışı polise yakalandı
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Konya’da kış mevsiminde erik ağacı çiçek açtı
YEREL HABERLER Konya’da kış mevsiminde erik ağacı çiçek açtı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı ...
Sobaya dökülen yanıcı madde parlamaya neden oldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sobaya dökülen yanıcı madde parlamaya neden oldu: 1 ...
Yanıcı madde döktüğü soba patladı, vücudunda yanıklar oluştu
YEREL HABERLER Yanıcı madde döktüğü soba patladı, vücudunda yanıklar ...
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı ...
Hatice Çifti cinayetini çözen ekibe ödül
YEREL HABERLER Hatice Çifti cinayetini çözen ekibe ödül
Başkan Okka: “Yapılandırmada kanunundan yararlanmak isteyenler fırsatı kaçırmamalı”
YEREL HABERLER Başkan Okka: “Yapılandırmada kanunundan yararlanmak ...
Hayat Resim Defterine Sığar yarışmasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Hayat Resim Defterine Sığar yarışmasına yoğun ilgi
Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar ...
Başkan Altay: "Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı Konya’ya yakışır hale gelecek"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ...
Nöroloji uzmanından yüz felci uyarısı
YEREL HABERLER Nöroloji uzmanından yüz felci uyarısı
Başkan Kavuş: “Uzaktan eğitimde çocuklarımıza yakından ve kesintisiz destek veriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Uzaktan eğitimde çocuklarımıza ...
Yardımlaşma derneğini eğlence mekanına çevirmişler
YEREL HABERLER Yardımlaşma derneğini eğlence mekanına çevirmişler
Konya’da ilk kez sulamasız fidan dikim çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Konya’da ilk kez sulamasız fidan dikim çalışması ...
Karantinadan kaçmak için yurdun 3. katından atladı
YEREL HABERLER Karantinadan kaçmak için yurdun 3. katından atladı
'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'
YEREL HABERLER 'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'
Karganın cevizle imtihanı ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Karganın cevizle imtihanı ilginç görüntüler oluşturdu
Sokağa çıkma yasağında faaliyette olan ruhsatsız eğlence mekanına baskın
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında faaliyette olan ruhsatsız ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X