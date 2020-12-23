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Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrilen TIR'ın sürücüsü Bekir Sunay ile yanındaki Semiha Çöldemli hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, KonyaAnkara yolunun 140'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bekir Sunay yönetimindeki 70 BC 960 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Yaklaşık 170 metre sürüklendikten sonra duran TIR'ın sürücüsü Bekir Sunay ile yanındaki Semiha Çöldemli (20) yaşamını yitirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, yapılan inceleme sonrası 2 kişinin cansız bedenlerini otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2020-12-23 09:41:24



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