Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı



Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA (DHA)KONYA´da, Selçuk Üniversitesi´nin kampüsündeki ormanlık alanda bulunan cesedin Karaman´da 28 gündür kayıp olarak aranan Abidin Öztürk´e (55) ait olduğu belirlendi. Bir hafta önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulan, vücudunda yara ve darp izine rastlanılmayan Öztürk'ün, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi´nde bulunan Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü´nde bulunan yüzme havuzu arkasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Alana kamp yapmaya gelen 2 genç, ağaçların arasında yüzüstü hareketsiz yatan kişi olduğunu fark edince arkadaşları Mustafa Toprakkale'yi aradı. Belirtilen adrese gelen Toprakkale de polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Otopsi içi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılan cesedin Karaman'da 26 Kasım´da annesinin polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulunduğu Abidin Öztürk olduğu belirlendi. Öztürk'ün kasım ayı sonlarında üniversite yakınlarında, yol kenarında çevredekiler tarafından baygın halde bulunması üzerine ambulansla aynı kampüs içindeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldığı, yapılan tedavisinin ardından da taburcu edildiği ortaya çıktı. 1 hafta önce öldüğü üzerinde durulan, vücudunda yara ve darp izine rastlanılmayan Öztürk'ün, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-12-23 11:52:04



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