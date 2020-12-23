Konya'da pandemi dönemi toplu ulaşım hizmeti başvuru süresi uzaltıldı

Konya Büyükşehir Belediyesinin yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 5564 yaş arasındaki yolcuları salgından koruyarak güvenle seyahat etmelerini sağlamak amacıyla hayata geçireceği “Pandemi Dönemi Toplu Ulaşım” hizmetinin ön başvuru süresi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında 5564 yaş arası yolcuları Pandemi Dönemi Toplu Ulaşım (PDT) hizmetiyle taşıyacak. Salgın boyunca hayatın her alanında aldığı önlemlerle Konyalıların sağlığını ön planda tutan Konya Büyükşehir Belediyesi, PDT sistemiyle 5564 yaş grubundaki yolcular için toplu taşımada yeni bir uygulamayı hayata geçireceğini daha önce duyurmuştu. Belirlenen yaş grubundaki yolcuların toplu ulaşımdan ayırılarak alternatif bir ulaşım ağı ile taşınmasını ön gören PDT sistemi ile vatandaşların korona virüs salgınından azami şekilde korunması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin PDT hizmeti planlaması için başvuru tarihi 31 Aralık’a kadar uzatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi, yapılacak planlama ile PDT hatlarını ön talep durumuna göre belirleyecek. PDT servislerine kesin kayıt yaptıran kişiler haricinde hizmetten diğer yolcular yararlanamayacak. Pandemi Dönemi Toplu Ulaşım Projesi yürürlükte olduğu dönemde normal ulaşım ağı da hizmetine devam edecek. PDT servis ücreti aylık 150 TL olarak planlanıyor. Konuyla ilgili ön başvurular “pdt.konya.bel.tr” adresinden yapılırken; detaylı bilgiye mesai saatleri içinde 444 55 42 4627 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.