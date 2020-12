Meram Belediyesi kış önlemlerini aldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, kış mevsiminin olumsuz şartlarına karşı tüm önlemlerini aldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, önlem planlamasını yaparken pandeminin de getireceği olumsuzlukları da göz önünde bulundurduklarını ifade etti. Özellikle kar yağışı ve buzlanma vakalarına karşılık tuz ve solüsyon stoğunu tamamladıklarını da söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, “Belediye olarak kış mevsiminin tüm olumsuzluklarına karşın tüm önlemleri aldık. Şartların getireceği kötü durumları bertaraf edebilmek amacıyla 10 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 15 adet kazıcı ve kepçe, 9 adet greyderden oluşan araç parkımız ve acil müdahale ekiplerimiz müdahaleler için her an hazır bekletilecek. Bunlarla birlikte yaşanabilecek don ve buzlanma için 100 ton buz önleyici solisyon ve 200 ton tuz stoğuyla hemşehrilerimizin sorunsuz bir kış geçirebilmesi için gayret göstereceğiz. Yağışların ardından oluşabilecek su birikintilerini ve taşkınlarını önlemek amacıyla ekiplerimiz rögar kapaklarının bakımlarını da tamamlamış bulunuyor. Bu yıl her yıldan farklı olarak önlemleri alırken pandemi sürecini de göz önünde bulundurduk. Planlamamızı, ekiplerimizin ve hemşehrilerimizin sağlığını da göz önünde bulundurarak hizmetlerimizin kalitesinde bir düşüş yaşanmayacak şekilde gerçekleştirdik. Bizlere emanet olarak gördüğümüz sokak hayvanlarının da zorlu kış şartlarından etkilenmemeleri için kediköpek evlerine bırakacağımız mama ve su miktarını artırdık, beslenme zaman aralığını düşürdük. Tüm bunların yanında hemşehrilerimiz de gerekli tedbirlerini aldıkları ve ekiplerimize destek oldukları sürece çok daha rahat bir kış mevsimi geçireceğimizi unutmamalılar. Böylece kış külfet değil bereket olacaktır” dedi.

