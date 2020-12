Başkan Altay pandemi döneminde Konya modelini anlattı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği ile gerçekleştirilen “Pandemi Sürecinde Belediyelerin Rolü” konulu tecrübe paylaşım toplantısına katıldı.

TDBB ve Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği iş birliğinde “Pandemi Sürecine Belediyelerin Rolü” konulu tecrübe paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi. Video konferans üzerinden düzenlenen toplantıya katılan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Azerbaycan’ın Türk Dünyası Belediyeler Birliği nezdinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.



“Dağlık Karabağ çok daha güzel günlere kavuşacak”

Dağlık Karabağ konusunda gösterdikleri cesaretten dolayı tüm Azerbaycan halkını kutladığını belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah Dağlık Karabağ çok daha güzel günlere kavuşacak. Bu konuda başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycan halkının gösterdiği cesaret ve birlik ruhu son dönemde hem Türk dünyasına hem Müslüman ülkelere örnek bir davranıştır. 30 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ elhamdülillah özgürlüğüne kavuştu” şeklinde konuştu.

TDBB olarak tüm gönül coğrafyasında yaptıkları gibi özellikle Dağlık Karabağ bölgesindeki şehirlerin yeniden ihyası konusunda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını aktaran Başkan Altay, “Şehirlerimizin planlanması, yeniden ayağa kaldırılması ve vizyonların ortaya konması konusunda TDBB tüm üye belediyelerimizin birikimini Dağlık Karabağ’a aktarma konusunda hazırdır. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığımız ziyarette bu insiyatifimizi de kendilerine ilettim. Kendileri de Azerbaycan ziyaretleri sırasında kardeş şehir ilişkilerin kurulması konusunda tavsiyede bulunacağını ifade etti. Öncelikle Dağlık Karabağ’daki kurtarılan şehirlerimizin bir an önce Türkiye’den kardeş şehirler konusunu koordine etmeyi arzu ediyoruz. İnşallah bilgi birikimimiz ve tecrübemiz burada çok daha faydalı işler oluşmasını sağlayacak” dedi.



“Türkiye dünyaya örnek bir mücadele örneği gösterdi”

Pandemi döneminde şehirlerin ve tüm insanların yaşamının etkilediği gibi belediyelerin de hem faaliyetlerinin hem çalışma alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Altay, “Hepimiz video konferansla toplantılar yapmaya alıştık. Bu toplantılardan birini de Azerbaycanlı kardeşlerimizle yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye tüm dünyada örnek bir mücadele örneği göstererek bir başarı hikayesi yazdı. Özellikle sağlık altyapımızın oluşturduğu imkanlar ve ilk günden itibaren vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet, pandemi sürecinin en az zararla atlatılması konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu” ifadelerini kullandı.



“Dünyada herkesin aşıya ulaşması gerek”

Dünyada devam eden aşı çalışmalarına da değinen Altay, “Biz aşı çalışmalarının tüm dünyada insanlığın ulaşabileceği bir noktaya getirilmesi açısından değerlendirilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu konudaki kanaatimiz, sadece gelir seviyesi yüksek ülkelerin değil, dünyada her insanın aşıya ulaşmasını sağlamak. Aşı çalışmalarının geliştirilmesi konusunda da Türkiye Cumhuriyeti gerekli çalışmaları yürütüyor. Başta ülkemizde bulunan sağlık çalışanları olmak üzere tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına da tüm insanlık adına teşekkür ediyoruz. Bu süreci kahramanca yürüttüler” dedi.



“Pandemide önemli olan belediye faaliyetlerinin devam etmesi”

Altay, bir taraftan da pandemi sürecinde şehirlerin kendilerine örnek çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek, “Biz yaptığımız toplantılarda tüm belediye başkanlarımızın örnek çalışmalarını kardeş şehirlerle paylaşmalarını arzu ediyoruz. Burada en önemli faaliyet aslında belediye faaliyetlerinin çalışmaya devam etmesi. Çünkü beşikten mezara kadar insanların en temel ihtiyaçlarını gideren kurum belediyelerimiz. Özellikle son dönemde gıda güvenliğinin sağlanması, su arzının sağlanması, insanların sağlık tesislerine ulaşımın sağlanması, pandemi sürecinde şehirdeki ulaşım hizmetlerinin devam ediyor olması belediyelerimizin en önemli görevlerinden birisi. Bir taraftan salgınla mücadele ediyor, bir taraftan da bu hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesine devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.



“Konya’nın tüm dünya için önemli bir görevi var”

Konya’nın tüm Türkiye ve tüm dünya için önemli bir görevi daha olduğunun altını çizen Altay, “Türkiye’de tarımsal ve hayvansal üretimin en önemli merkezlerinden birisi Konya. Özellikle tahıl, şeker pancarı üretiminde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında ve süt üretiminde Konya Türkiye’de birinci sırada. Elhamdülillah bu zor zamanda üreticilerimiz bütün zorluklara rağmen üretmeye devam etti ve Türkiye’de gıda güvenliği ve gıda arzıyla ilgili herhangi bir sorun oluşmadı. Bir taraftan da vatandaşlarımızın süreci rahat geçirmelerine yönelik ekonomik katkıda bulunmak için çaba sarf ediyoruz. Sadece Konya Büyükşehir Belediyemizin bu süreçte yaptığı aynî ve nakdî yardımların tutarı 49 milyon liraya ulaşmış durumda. Kasım ve Aralık ayından itibaren yeni süreçte bazı esnaf gruplarımızla ilgili yeni çalışmalar yürütüyoruz. Bu dönemde belki de en fazla mağdur olan eğitim sistemi içindeki çocuklarımızın eğitim imkanlarına kavuşmada yaşadığı zorluklarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızla koordineli bir şekilde tüm Türkiye’de 500 bin tabletin dağıtılması; özelde de Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla 10 bin tabletin dağıtılması, ayrıca tablet imkanı ve internet erişimi olmadığı için eğitim sürecinden geri kalan çocuklarımızın bir an önce bu sürece dahil edilmesiyle ilgili gerekli çalışmaları yürütüyoruz” şeklinde konuştu.



“Bu dönemin kahramanlarından biri de belediyelerdir”

Toplantıda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi döneminde yapılan çalışmalar ve esnafa yapılan desteklemelerle ilgili bilgi de veren Altay, “Bu dönemin kahramanları nasıl sağlıkçılar, güvenlik çalışanları ise bir kahramanı da belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız. Ben hem UCLG Eş Başkanı hem de Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Cansiparane bir şekilde bulaş riskine rağmen hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan vatandaşlarımıza hizmet götürme konusunda çok başarılı bir çalışma yürütüldü. Tüm belediye çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da bulaş riskine rağmen her türlü temizlik çalışmasına ve dezenfeksiyon çalışmalarına katıldılar. İnanıyoruz ki ülkemiz ve tüm dünya 2021 yılından itibaren pandemide çok büyük bir başarı elde edecek ve özellikle aşılanmayla birlikte süreç normale dönecektir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.