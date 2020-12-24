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Ereğli'de yaralı şahin tedavi altına alındı

İHA

Ereğli'de yaralı şahin tedavi altına alındı

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı.
Ereğli ilçesi Akgöl alanında Lütfü Tekeli tarafından bulunan yaralı şahin, Ereğli Belediyesi Çevre Koruma Veterinerlik Birimi yetkililerine teslim edildi. Şahin, belediye görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrasında, Ereğli Belediyesi hayvan koruma birimi yetkilileri tarafından Yaban Hayatı Koruma görevlilerine teslim edildi. Tedavi altına alınan şahinin iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

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