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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da bir mahalleye korona virüs karantinası

İHA

Konya’da bir mahalleye korona virüs karantinası

Konya’da bir mahalle, olağan dışı korona virüs vaka artışı dolayısıyla karantinaya alınarak sokağa çıkma yasağı başlatıldı.
Konya’nın Halkapınar ilçesine bağlı Eskihar Mahallesinde yaşanan olağan dışı korona virüs vaka artışı dolayısıyla çeşitli tedbirler alındı. Vaka artışının ardından Halkapınar İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Vekili Yunus Emre Akpınar başkanlığında toplandı. Toplantıda, vakalardaki artış sebebiyle Eskihisar Mahallesinin 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 08.00’dan, 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 08.00’a kadar karantinaya alınarak sokağa yasağı uygulanmasına karar verildi. Karantina süresince mahalleye giriş çıkışların kolluk kuvvetlerince engellenmesi, filyasyon ekipleri ve vefa sosyal destek grubu vb. resmi görevliler dışındakilerin giriş çıkışlarının engellenmesi ve Halkapınar Belediyesi tarafından mahallede gerekli bilgilendirmenin yapılması kararlaştırıldı. Karantina süresince mahallede yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanacak.
Jandarma ekipleri de karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından Eskihisar Mahallesinin giriş ve çıkışlarında tedbir alarak mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Yetkililer, karantina süresince mahalle sakinlerinin dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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