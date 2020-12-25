Konya’da trafik denetimleri

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Konya Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri kent genelinde denetimlere devam ediyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 829 sürücüye hız sınırı ihlalinden gerekli cezai işlemler uygulandı. Denetimlerde bin 234 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 989 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 14 sürücüye fazla yolcu taşımak, 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan gerekli adli ve idari işlemler uygulandı. 53 araç ise trafikten men edildi.

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