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Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

İHA

Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 14. haftasında dün deplasmanda Kayserispor’u 21 mağlup eden Konyaspor, pazartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen saha antrenmanına, Artem Kravets ile Kayserispor maçında sonradan oyuna dahil olan ve süre almayan oyuncular katıldı. Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise salonda yenileme antrenmanı yaptı.

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