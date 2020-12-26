Silah zoruyla fuhuş yaptıran çete çökertildi



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA´da silah zoru ve ölümle tehdit ettikleri 12 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 1´i kadın 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınlara, kiralanan apart dairelerde para karşılığı fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Şüphelilere yönelik 2,5 ay süren takibin ardından harekete geçen polis, 3 gün önce belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler Tahir Alan (40), Osman Akcan (40), Deniz Uyanık (41), Recep Özdemir (29) ve Özbekistan uyruklu Shakhnoza Isroılova (24) gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 1´i Türk 11´i Özbek toplam 12 kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek ve 4 gram esrar ele geçirildi. 8 adet cep telefonuna da el konuldu.

SİLAHLA FUHŞA ZORLAMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, mağdur kadınlar ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Fuhşa zorlanan kadınlar ifadelerinde şüphelilerin kafalarına silah dayayıp, ölümle tehdit ettiğini, kendilerini fuhşa zorladıklarını, zaman zaman tecavüz ettiklerini, şüphelilerin müşterileri seçtikten sonra belirlenen adreslere gönderildiklerini, alınan paranın bazen bir kısmının kendilerine verildiğini bazen de hiç verilmediğini anlattılar. Mağdur kadınlar, şüphelilerin kendilerinin zaaflarından ve işe ihtiyaç duymalarından faydalandıklarını da söylediler.

MÜŞTERİLERE KATALOG GÖRDERMİŞLER

Şüphelilerin kendilerini arayan müşterilere kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdiği de öğrenildi. Müşterilerin kadını seçtikten sonra pazarlık yaptığı ve parayı şüphelilere teslim ettiği öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca polis baskını olma ihtimaline karşın polise bir şey anlatmamaları konusunda müşterileri tehdit ettikleri belirtildi. Şüphelilerin müşterilerle irtibat kurarken takma isimlerle konuştuğu da ifadelerle ortaya çıktı. Ayrıca Özbekistan uyruklu şüpheli Shakhnoza Isroılova´nın özellikle kendi ülke vatandaşı kadınlarını seçerek onlara iş vaadinde bulunduğu da belirlendi. Shakhnoza Isroılova´nın kadınları kendisine borçlandırarak pasaportlarına da el koyduğu öğrenildi.

Mağdur edilen yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Tahir Alan, Osman Akcan, Deniz Uyanık, Recep Özdemir ve Shakhnoza Isroılova çıkarıldıkları mahkemece, `fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama, cinsel saldırı, tehdit ve uyuşturucu kullanma´ suçlarından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-12-26 12:35:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.