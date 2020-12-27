Diyetisyen Ümütlü: “Biyolojik saati kış uygulamasına göre dengelemeliyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyetisyen Ümütlü: “Biyolojik saati kış uygulamasına göre dengelemeliyiz”

İHA

Diyetisyen Ümütlü: “Biyolojik saati kış uygulamasına göre dengelemeliyiz”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Seda Ümütlü, kışın artan iştahı kontrol altına almak, kışın getirdiği depresyonu ve kronik yorgunluğu önlemek için, değişen ruh hali, beslenme ve yaşam biçiminin de bu değişimi desteklemesi gerektiğini söyledi.
Medova Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Seda Ümütlü, kışın kilo almanın nedenleri, artan iştahı kontrol altına almak mümkün mü, iştahı kontrol altına almak için neler yapılabilir ve kışın getirdiği depresyonu ve kronik yorgunluğun nasıl önlenebileceği konularında açıklamalarda bulundu. Ümütlü, soğuyan havalar ile birlikte metabolizma hızının yavaşladığının düşünüldüğünü ifade ederek, “Aslında biyolojik dengeniz bu hava değişimine adapte olup kendini korumak için kışın çok daha hızlı bir metabolizma ile kuruluyor. Sadece sizin değişen ruh halinizin, beslenme ve yaşam biçiminizin de bu değişimi destekliyor olması gerek” dedi.
Ümütlü, kışın depoda yağ tutmamak ve metabolizma hızını desteklemek için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

“Biyolojik saati kış uygulamasına göre dengelemeliyiz”
Biyolojik saati kış uygulamasına göre vücudu dengelemek gerektiğini ifade eden Diyetisyen Ümütlü, “En değerli besin olan uyku için yeni bir düzenleme yapmanın tam zamanı. Uzayan geceler ile geç aydınlanan havanın uyku hali oluşturmasına izin vermeyin. Biyolojik saati dengeleyin ve uyanmak için biyolojik alarmınızı kurun. 15 gün boyunca aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmaya özen gösterdiğinizde artık biyolojik alarm kendiliğinden bu düzene uyacak ve erken uyanmak çok daha kolay olacak. Ayrıca vücudun ışık saçan hormonu ‘melatonin’ saat 23.00’da salınmaya başlar, bu saatlerde uyku moduna girmeli ve 02.0005.00 saatleri arasında bu salınım pik yapar, bu saatler arasında da derin uykuda olmaya özen göstermeli. Kaliteli bir uyku, iyi bir melatonin salgısı ile sabahlar daha enerjik başlayacak, gün daha güzel ilerleyecektir” dedi.

“Kahvaltı ile güne enerjik başlamak gerekiyor”
Kahvaltının günü belirleyen en temel öğün olduğunu belirten Ümütlü, “Sabahları kahvaltı yapmaya mutlaka özen gösterin. Çünkü; uyku süresini de düşünürsek 68 saat aç kalan bir bedenin güne enerjik devam edebilmesi ve metabolizmanın enerjiyi depolamak yerine harcaması için mutlaka kahvaltı yapmalıyız. Kahvaltıda kış boyunca altın besin yumurtaya mutlaka yer vermeliyiz. İçerdiği kaliteli aminoasitler ile doku ve hücrelerini besleyen yumurta aynı zamanda tokluk süresini uzatıyor. Bu da gün içinde yaşanacak açlık ataklarından koruyarak zinde ve formda bir gün geçirmeyi sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Soğuk günlerde bitki çayları tüketmek ve ara öğün ile beslenmeye değinen Diyetisyen Ümütlü, “Soğuyan havalar kan şekerinde dalgalanmalara sebep olmakla birlikte içinizi üşütebilir. Gün içinde tüketeceğiniz bitki çayları hem içinizi ısıtacak hem de metabolizmanızı dengeye sokacaktır. Ara öğün ile beslenmenizi renklendirirken metabolizmanızı canlandırın. İşte ara öğünler tam da burada devreye giriyor ve hazırlayacağınız rengarenk meyveler, sağlıklı atıştırmalıklar önce gözünüzü sonra bedeninizi renklendiriyor. Gün içerisinde 23 ara öğün tüketen bireylerin enerji harcamasının ve metabolizma hızlarının çok daha fazla olduğunu unutmayın” şeklinde konuştu.

“Karbonhidrat ataklarını kaliteli karbonhidrat tüketerek yenebilirsiniz”
Değişen havalara bağlı olarak hormonlarda meydana gelen değişikliklerin karbonhidrat atakları yaşamasına sebep olabileceğini kaydeden Diyetisyeni Elif Seda Ümütlü, “Bu durumda karbonhidratı tamamen hayatınızdan çıkarmak yerine kaliteli karbonhidrat kaynakları olan bulgur, tam tahıllı ekmek, tam tahıllı makarna, karabuğday ve kurubaklagil grubu besinlere yönelin. Bu sayede kan şekerinizi dengeleyip, tokluk mekanizmasını devreye sokarak ruhunuzu depresyondan koruyun. Metabolizmanızın yol arkadaşı kalsiyumdan zengin süt, yoğurt ve ayran bu mevsim de olmazsa olmaz. Bu besinleri yağsız formları ile tercih ettiğinizde metabolizma hızınıza hız katarken, kalp ve damar sağlığınızı da korursunuz. Mutlaka 34 porsiyon bu besin grubundan tüketin” şeklinde konuştu.

“Su içmeyi asla unutmayın”
Elif Seda Ümütlü, “Su içmeyi asla unutmayın” tavsiyesinde bulunarak, “Artan yeme dürtüsü, azalan konsantrasyon, dağılan dikkat… Bu belirtilere sahipseniz sorumlusu havalar değil azalan su tüketiminiz olabilir. Su içmek için susamayı beklemeyin. Çünkü beynin susadığını belirten sinyaller yolladığı an bilmelisiniz ki vücudunuz ciddi bir susuzluk yaşıyor ve maalesef bu noktaya geldiğinizde hücreleriniz susuzluktan büzüşüyor. Kendinize su tüketim kotaları koyup, tek seferde fazla miktarda tüketmenin de doğru olmadığını bilerek, gün içinde düzenli su tüketimine özen gösterin” dedi.

“Çok üşüyorsanız mutlaka tiroid hormonunu kontrol ettirin”
Bağışıklığı güçlendirmek gerektiğini ifade eden Ümütlü, “Hastalıklar etrafınızdaki herkesi bir bir yoklarken size henüz uğramadıysa şanslısınız. Fakat işinizi şansa bırakmayın ve hastalıklara karşı gardınızı bağışıklığınızı güçlendirerek alın. Turuncusarı meyveler ile bağışıklığınızı güçlendirip, kırmızımor meyvelerin anti aging etkisi ile cildinizi koruyun. Havalar biraz soğuduğu an aşırı üşüyenlerdenseniz tiroid hormonunuzu mutlaka kontrol ettirin. Çünkü tiroid hormonunun çalışmasında herhangi bir bozukluk varsa ısı değişikliklerine çok daha duyarlı olabilirsiniz ve soğuk havanın cildi kurutma etkisi bu durumda çok daha fazla kendini gösterir. Ayaklarınızda, ellerinizde ve cildinizde aşırı kuruluk, vücudunuzda ısı değişikliklerine karşı aşırı duyarlılık, kısa sürede fazla kilo alımı ve şişkinlik hissi hipotiroidin belirtisi olabilir. Metabolizmanızı kışa hazırlarken yaptıracağınız kan tetkikleri ile bu durumu takip etmelisiniz. İhmal etmeyin ve en kısa sürede kan tetkiklerinizi yaptırın” diye konuştu.

“Demir gibi bir metabolizma için demir seviyeni kontrol ettirin”
Hızlanmak isteyen metabolizmayı yavaşlatanın kandaki demir seviyesi olabileceğini kaydeden Ümütlü şöyle devam etti: “Özellikle kadınlarda soluk renkte bir ten, el ve ayaklarda üşüme, unutkanlık başta olmak üzere hareketlerde yavaşlama, uyku hali ve nefes darlığı çekiyorsanız demir depolarınız boş olabilir. Sağlık sorunlarının yanında yavaşlattığı metabolizma ile vücudun yağlanmasına da sebep olabilecek bu durum için mutlaka kan tetkiklerinizi yaptırmalısınız. Demir içeriği yüksek kırmızı et, yumurta, kurubaklagil grubu besinleri C vitamini içeriği yüksek yeşil yapraklı sebzeler ve turuncu meyveler ile yaptığınız bir salata ile destekleyerek demir emilimini arttırabilirsiniz.”
Medova Hastanesi Diyetisyeni Elif Seda Ümütlü, egzersiz ile bedenin ısıtılması tavsiyesinde de bulunarak, “Soğuyan havalarda ilk gözden çıkardığınız kural egzersiz mi? İşte burada bir daha düşünün. Hasta olmamak, üşümemek veya yorulmamak için egzersizi bırakıyorsanız, tam da egzersizi bıraktığınızda bu durumlarla karşılaştığınızı göreceksiniz. Stresi yönetmek, bağışıklığınızı güçlendirmek ve enerjinizi arttırmak için haftada 6 gün ılımlı egzersize kışın da devam etmelisiniz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir’de tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de tarihi eser operasyonu
Kış lastiğine rağbet yok
YEREL HABERLER Kış lastiğine rağbet yok
Silah zoruyla fuhuş yaptıran çete çökertildi
YEREL HABERLER Silah zoruyla fuhuş yaptıran çete çökertildi
Konya’da ölüm tehdidi ile zorla fuhuş yaptıran 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da ölüm tehdidi ile zorla fuhuş yaptıran 5 ...
Doç. Dr. Mustafa Ülker: “Sigara içenler daha az tat alıyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Mustafa Ülker: “Sigara içenler daha az tat ...
Elektrik akımına kapılan iki kardeş yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan iki kardeş yaralandı
Özel çocuklara uzaktan online eğitimle çömlek sanatı eğitimi
YEREL HABERLER Özel çocuklara uzaktan online eğitimle çömlek sanatı ...
Erkek hemşire koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Erkek hemşire koronaya yenik düştü
Nasreddin Hoca Türbesi restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Türbesi restorasyon çalışmaları ...
Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ikilinin yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ...
Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Konya’da trafik denetimleri
YEREL HABERLER Konya’da trafik denetimleri
Konya’da bir mahalleye korona virüs karantinası
YEREL HABERLER Konya’da bir mahalleye korona virüs karantinası
Medova’dan Kızılay’ın kampanyasına destek
YEREL HABERLER Medova’dan Kızılay’ın kampanyasına destek
Dr. Göncü: “Ozon tedavisi yorgunluk, halsizlik ve enerji kaybı gibi durumlarda çok etkili”
YEREL HABERLER Dr. Göncü: “Ozon tedavisi yorgunluk, halsizlik ve ...
Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X