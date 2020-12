33 bin hastaya evde sağlık hizmeti Konya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri pandemide evde sağlık hizmetlerini aksatmadan yürütürken, 2020 yılında 33 bin hastaya 60 bin ziyaret gerçekleştirildi

Konya’da evde sağlık hizmetleri pandemi sürecinde de aksatılmadan devam ediyor. 2020 yılında 170 çalışanla 33 bin hastaya 60 bin ziyaret gerçekleştirerek hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri birimi çalışanları, her gün hastaların evlerine gidip muayene, tedavi ve kontrollerini gerçekleştiriyor.

Korona virüs salgınıyla birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde yaşlılar evlerinde bakımsızlıktan hayatını kaybederken, Türkiye’de Sağlık Bakanlığının uyguladığı evde sağlık hizmetleri ile yaşlı ve bakıma muhtaç hastalar yalnız bırakılmıyor. Evde Sağlık Hizmetleri birimine müracaat eden hastaların evlerine giden sağlık görevlileri, muayene, tedavi ve kontrollerini gerçekleştiriyor. Konya İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi görevlileri de, yatağa bağımlı ve ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişileri evinde ziyaret ederek hem yalnız bırakmıyor hem de muayenelerini yapıyor. Maddi durumu kötü, engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan hastaların tedavileri evde gerçekleştirilerek, tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Sabah saatlerinde hazırlıklarını tamamlayarak mesaiye başlayan Evde Sağlık Hizmetleri birimi ekipleri, günlük oluşturulan listelerinde bulunan hastaların muayene ve tedavilerini yapıyor. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünün 2020 yılı başında 31 ekip olarak başlayan sayı, pandeminin ardından 50’ye çıkartıldı. 170 kişi olarak çalışan evde sağlık hizmetleri ekipleri, 2020 yılı içerisinde 31 ilçede 33 bin hastaya 60 bin ziyaret gerçekleştirdi.



"50 araç ve ekiple bu hizmet yürütülüyor"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yatağa bağımlı ve hareketi kısıtlı olan hastalara sağlık hizmetlerinin evde verildiğini belirterek, “Bunlar evde tedavilerimiz; evde pansuman, ilaç yazma ve gerekenlere rapor hizmeti açısından ekiplerimiz değerlendirmek üzere ziyaret yapıyor. Bu ziyaretler 7/24 çağrı merkezimiz aracılığıyla gelen çağrılar değerlendirilip hafta sonları dahil olmak üzere mesai saatlerinde 50 araç ve ekibimizle birlikte bu hizmet yürütülüyor. Bu ekiplerimiz hizmetin hızlılığı ve devamlılığı açısından her birinde tablet var. Ayrıca kendilerine ait kurumsal telefonları var. Hastaları yerinde değerlendirip gereken tedavilerini düzenliyorlar. İhtiyacı olanlara tekrar ziyaret planlanıyor. Ayrıca kan tahlili gerekenlere kan tahlili ve güncel durumda PCR (sürüntü) testi ihtiyacı olanlara PCR planlanması yapılmaktadır. Yani vatandaşlarımız evde hastane hizmeti almaktadır. Yakınlarını da hiç sıkıntıya sokmadan gereken hizmet verilmektedir” dedi.



"33 bin hastaya evinde 60 bin ziyaret yaptık"

Pandemiye rağmen ekip sayısını artırdıklarını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Koç, “Pandemide hizmet alanımız genişledi. Personelimiz pandemide çok yoğun çalışıyor. 31 ekip sayımızı 50’ye çıkarttık. 31 ilçemizde bu hizmet devam ediyor. Bu yıl itibariyle 33 bin hastaya evinde 60 bin ziyaret yapmışız. Bu rakamlarla Sağlık Bakanlığının kriterlerine ve hedefimize yaklaşmış durumdayız. Bu konuda vatandaşlarımızdan çok pozitif geri dönüşler alıyoruz. Hastaların pansumanları düzenli yapılıyor, tedavileri düzenleniyor, ilaçları yazılıyor ve gereken hassasiyetle rutin kan tahlilleri belli aralıklarla yaşlı hastalarımıza yapılıyor” diye konuştu.

Pandemi döneminde herkesin zor günlerden geçtiğini hatırlatan Koç, “Bugünlerde vatandaşlarımızdan sağlık çalışanlarımıza destek bekliyoruz. Motivasyon açısından bizler için çok önemli. İnşallah sağlıklı günlerde pandemi harici sağlık hizmetlerinde de Konyamız güzel hizmetlere imza atıyor. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Evde Sağlık Hizmetleri Doktoru Doğan Kacar da, en çok sorulan soruların hangi hastalara bakıldığı olduğunu ifade ederek, “Biz genelde palyatif bakım hastaları, terminal dönem kanser hastaları, nörolojik hastalıklar, kas hastalıkları ve her türlü kardiyovasküler hastalıkları, koroner arter hastalıklarına bakıyoruz. Bu gibi hastalığı olan vatandaşlar bize başvurabilir” dedi.

Evde sağlık hizmetinin en önemli yanının hastayı evden çıkarmadan sağlık hizmetlerinin konforlu şekilde verilmesi olduğunu kaydeden Dr. Doğan Kacar, hastaneye gidemeyen yatalak hastalar hastaneye gidemediği için takdire şayan bir hizmet olduğunu belirtti.

Evde sağlık hizmetinden faydalanan 70 yaşındaki Şükran Doğan, "Çok mutluyum, ne zaman istesem yanımdalar. Ne zaman alo desek geliyorlar. Hizmetlerinden çok memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

