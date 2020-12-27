Selçuklu’da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelinde belirlenen 14 noktaya mobil atık getirme merkezi kurdu.

Selçuklu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği "Sıfır Atık" projesine ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar ile katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen mobil atık getirme merkezleri ilçede belirlenen 14 noktaya kuruldu. Batarya, pil, tekstil, kağıt, plastik, cam, metal ve elektronik atıklar bu merkezlerde toplanarak ayrıştırılacak ve yeniden kullanımı sağlanacak. Atıkların geri dönüştürülmesiyle doğaya verilen zarar sona erecek.



Başkan Pekyatırmacı; “14 Mobil Atık Getirme Merkezi’ni ana arterlere konumlandırdık”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mobil atık getirme merkezlerini inceleyerek, kullanılabilir atıkların burada değerlendirilmesini istedi. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak pek çok çalışmayı bir arada yürüttük ve özellikle sitelerde, konutlarda geri dönüşümün sağlanması ve bunların düzenli bir şekilde toplanmasıyla ilgili çalışmalarımızı yıllardır devam ettiriyoruz. Sıfır atık kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi sitelerde yürüttüğümüz geri dönüşüm kafesleri çalışması. Konya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte 360 tane geri dönüşüm kafesini temin edip sitelerimize yerleştirdik. Bugün de mobil atık getirme merkezlerimizin yerleştirme işlemlerini tamamladık. 14 adet merkez ilçemizin ana arterlerinde vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere konumlandırdık. Bu sayede hem bir farkındalık oluşturma anlamında sıfır atık çalışmalarına büyük bir katkı sağlamış olacağız hem de hemşehrilerimizin rahat bir şekilde 7 farklı türde atığın toplanabildiği Atık Getirme Merkezlerimizden yararlanmalarını sağlayacağız” dedi.

Belediye olarak gereken çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Ben bütün hemşehrilerimizden Sıfır Atık Programı’na özel katkı sunmalarını istiyorum. Özellikle evlerinde atıklarını ayrıştırmalarını ve mutlaka geri dönüşüm atıklarını ayrı ayrı biriktirerek ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz atık toplama kafeslerine getirmelerini ve bu sayede bu atıkların ekonomimize kazandırılmasını arzu ediyorum. Sıfır Atık Programı hem atıkların ekonomiye kazandırılması hem de israfın önlenmesi için çok önemli bir program. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu anlamda bize büyük destek veriyor. Verdiği desteklerden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey’e ve projeye verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımızın Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.