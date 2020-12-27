Konya Büyükşehir Belediyesi en düşük 3 bin 425 lira maaş teklif etti

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl için çalışanlarına en düşük 3 bin 425 lira maaş teklifinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı için çalışanlarının maaşının 3 bin 100 TL olması kararını aldığını açıklamasının ardından AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta en düşük 3 bin 425 lira maaş teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bilgiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışanlara teklif ettikleri ücreti açıkladı. Bilgiç paylaşımında, “Bugün Ankara ve Adana’da en düşük ücret 3.100’ü alkışlayanlar, geçen hafta Konya’da en düşük 3.425 olan teklife az diyordu” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Konya belediyelerinde her kademede çalışanın aynı hedefe doğru ilerlediği, unvanı ve pozisyonu ne olursa olsun Konya belediyelerindeki iş barışı ve kardeşliğin tüm Türkiye’ye örnek olduğu kaydedildi.

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