Akşehirli astsubay koronadan öldü

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Konya’nın Akşehir ilçesinde korona virüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çanakkale’de bulunan 2’nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı’nda görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Covid19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

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