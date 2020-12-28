Konya’nın incisi Beyşehir Gölü temizleniyor Beyşehir Gölü’nden çıkarılan hayalet ağlar sergilendi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan “Beyşehir Gölü’nde Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği Protokolü” kapsamında yapılan temizleme çalışmalarının ilk etabında gölden 470 hayalet ağ çıkarıldı. Çıkarılan hayalet ağlar farkındalık oluşturması için Beyşehir Gölü kıyısında sergilendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle Beyşehir Gölü’nde başlattığı hayalet ağların tespiti ve temizlenmesi çalışmalarına devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan “Beyşehir Gölü’nde Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği Protokolü” kapsamında ilk etabı tamamlanan ve ikinci etabına başlanan temizleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar gölden çıkartılan 470 adet hayalet ağ farkındalık oluşturmak amacıyla “Beyşehir Gölü Temizleniyor” temasıyla sergilendi.

Beyşehir Gölü kıyısında gerçekleşen sergide konuşan Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanı Yaşar Kahraman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Beyşehir Gölü’nde hayalet ağların temizlenmesiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, “Beyşehir Gölü’nün tamamını kapsayacak şekilde, batimetri ve sığ sismik ölçümler yapılmış olup haritalanması tamamlanmıştır. Beyşehir Gölü’nün yine tamamında hayalet ağların bulunduğu noktalar tespit edilmiştir. Toplamda 2 bin 427 noktada hayalet ağ tespit edilmiş olup bunların 470 adedi gölden çıkarılmıştır. Çalışmalar kış sezonu olduğu için önümüzdeki yıl yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortaklaşa yürütülecektir. Mevcut diğer ekolojik çalışmalar devam etmektedir. Beyşehir Gölü’nü temizlemek ve temiz olarak koruyarak yarınlara bırakmak adına öncelikle Beyşehir Gölü’nde su seviyesi tespit cihazları, analiz cihazları kurulmaktadır. Bunlar anlık olarak veri aktaracaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler geliştirerek su modelleme kotu belirlenecektir. Yine su kalitesine yönelik izleme istasyonları ile hava kalitesine yönelik hava kalitesi ölçüm cihazları kurulacaktır” dedi.

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, Beyşehir Gölü’nün hem ülkenin hem de Konya’nın en büyük tatlı su kaynağı olduğunu hatırlatarak, “Çok uzun yıllar Beyşehir Gölü ile ilgili hem kirliliğin tespiti hem de korunması amacıyla çalışmalar yapıldı. Bu projenin gerçekleştirilmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un talimatları doğrultusunda Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz arasında protokol imzalandı. Yürütücü olarak Büyükşehir Belediyesi ve bizler de destekledik. Proje sonucunda hem ilimize hem ülkemize gölümüzün korunarak kullanılması yönünde katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da gölde yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyşehir Gölü temizleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar göle 683 dalış gerçekleştirildi. Gölün kirlenmesine ve hayvanların yaşam alanlarının kısıtlanmasına sebep olan 2 bin 427 adet hayalet ağın 470’i çıkartılarak gölün temizliğine katkı sağlandı. Proje kapsamında göldeki tüm hayalet ağlar etaplar halinde temizlenecek.

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