Selçuklu Belediyesinden uzaktan eğitime destek

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, faaliyete geçireceği Selçuklu Uzaktan Eğitim ve Etüt Merkezleri ile uzaktan eğitime destek olacak.

Pandemi döneminin en başından bu yana tüm alanlarda virüsle mücadeleye destek olan Selçuklu Belediyesi, kısa süre sonra hizmete sunacağı Selçuklu Uzaktan Eğitim ve Etüt Merkezleri ile uzaktan eğitime de destek olacak. Açılacak merkezlerde uzaktan eğitim imkanı sağlanırken aynı zamanda da öğrencilere rahat bir ortamda ders çalışma olanağı sağlayacak. Yazır ve Fatih Mahallesi’nde açılacak 2 adet uzaktan eğitim ve etüt merkezi öğrencilerin hem ders çalışacağı hem de uzaktan eğitim alabileceği eğitim noktası olacak.



“Eğitime destek her dönemde önceliğimiz olmaya devam edecek”

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime olan desteklerini hep öncelikli tuttuklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediye olarak politika haline getirdiğimiz eğitim önceliğimizi her fırsatta yapmış olduğumuz çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Yazır ve Fatih Mahallelerimizde oluşturduğumuz ve kısa süre sonra hizmete girecek olan uzaktan eğitim ve etüt merkezimiz de bu çalışmalarımıza örnektir. Pandemi döneminde öğrencilerimizin hem canlı ders desteği alabilmelerini sağlamak hem de ferah bir ortamda ders çalışmalarını sağlamak üzere hazırladığımız merkezimiz öğrencilerimize önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Geleceğimizin sorumluluğu gençlerimizin omuzlarında olacak, o sebeple gençlerimize yaptığımız her yatırım geleceğimizi şekillendirecektir. Genç nüfusun oldukça yüksek olduğu ilçemizde yatırımlarımızı çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik olarak planlamaya devam edeceğiz” dedi.

Üyelik sistemi ile hizmet verecek olan ve Yazır Mahallesi’nde oluşturulan Uzaktan Eğitim ve Etüt Merkezi 100 kişilik kapasiteye sahip olacak. 50 tablet ile uzaktan eğitim imkanı sağlanacak merkezde 48 kişilik ders çalışma alanı, 2’şer adet bilgisayar ve yazıcı, 2 adet cam bölmeli grup çalışma odası, bireysel ders çalışma alanları, kullanıcıların hem kitap okuyabilecekleri hem de dinlenme alanı olarak kullanabilecekleri bir alan, çok amaçlı kullanıma uygun olan ve içerisinde 15 kişilik projeksiyon sistemi ile tahta bulunan sınıf yer alacak.

Yine üyelik sistemiyle faaliyet gösterecek olan Fatih Mahallesi’ndeki Uzaktan Eğitim ve Etüt Merkezi de 32 kişilik kapasitesi, içerisinde bulunan 25 tablet, 2 bilgisayar ve 1 yazıcı ile öğrencilere hizmet verecek.

