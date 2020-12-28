Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan Guilherme ile kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Amir, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 10

10. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Daci, topuk pasıyla Shengelia’yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ancak Shengelia’nın vuruşu yandan auta gitti.

13. dakikada Konyaspor’un kazandığı topta Amir sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada sağ Çaykur Rizespor’da sağ kanattan Samudio taşıdığı topu ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktası üzerindeki Skoda’nın vuruşu dışarıya gitti.

23. dakikada Rizespor’un çıkarken kaptırdığı topu alan Daci'nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Burak Şeker xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Satman xx

Konyaspor: Sehic xx, Adil xx (Uğur dk. 18 xx), Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Skubic xx, Oğuz Kağan x, Jevtovic xx, Shengelia x, Amir xxx, Daci x

Yedekler: Eray, Milosevic, Kravets, Ali, Abdülsamet, Hüseyin, Emre, Ahmet Karademir, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Meriah xx, İsmail x, Yasin xx, Baiano xx, Samudio xx, Tunay xx, Fernando x, Skoda xx

Yedekler: Tarık, Kemal, Selim, Michalak, Emir Han, Donsah, Onur, Alberk, Mithat, Doğan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Gol: Amir (dk. 7) (Konyaspor)

Sarı kart: Oğuz Kağan (Konyaspor)

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