Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Müsabaka 11'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Çaykur Rizespor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Meriah kafayı vurdu. Kaleci Sehic’i aşan topu çizgide Jevtovic çıkardı.

65. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Rizespor atağında Skoda ceza sahasında topla buluştu ve vuruşunu yaptı. Sehic’ten dönen topu Tunay ağlara gönderdi. 11

84. dakikada Moroziuk’un doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Burak Şeker xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Satman xx

Konyaspor: Sehic xx, Adil xx (Uğur dk. 18 xx), Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Skubic xx, Oğuz Kağan xx (Milosevic dk. 68 xx), Jevtovic xxx, Shengelia x (Kravets dk. 84 ?), Amir xxx, Daci x

Yedekler: Eray, Ali, Abdülsamet, Hüseyin, Emre, Ahmet Karademir, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xxx, Talbi xxx, Meriah xxx, İsmail x, Yasin xx, Baiano xx (Donsah dk. 77 xx), Samudio xx (Michalak dk. 70 xx), Tunay xxx (Doğan dk. 83 ?), Fernando x (Alberk dk. 83 ?), Skoda xx

Yedekler: Tarık, Kemal, Selim, Emir Han, Onur, Mithat

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Amir (dk. 7) (Konyaspor), Tunay (dk. 65) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Yasin (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Oğuz Kağan, Uğur (Konyaspor)

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