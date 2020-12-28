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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını

İHA

Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, BeyşehirAkseki karayolunun 10. kilometresi Beyşehir Gölü kenarındaki Karadiken Mahallesi yakınlarında bulunan sazlıkların yandığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan sazlıklara müdahale etti. Sazlıklardaki yangın bitişiğindeki ağaçlara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölgeden ayrılması sonrasında ikinci kez aynı bölgeden alevlerin yükseldiğinin bildirilmesi üzerine ekipler tekrar adrese yönlendirildi. Alana girmekte zorlanan ve kısmen girebilen itfaiye ekipleri yol kenarından alevlere müdahale edebildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu tekrar söndürüldü.
Yangın kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sazlıkların ateşe verilmesi neticesinde çıktığı tahmin ediliyor. Bölgede her yıl bu mevsimde sazlıklar zaman zaman ateşe verilerek yakılıyor. Ateşe verilen alanda çıkan yangın ise zaman zaman büyük boyutlara ulaşabiliyor.

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