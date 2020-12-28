İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından



İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)-

Süper Lig'in 15'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktöre İsmail Kartal, geçen hafta alınan galibiyet nedeniyle maça iyi ve moralli başladıklarını ifade ederek, ''İlk 15 dadikada gol oldu. İki tane yüzde yüz pozisyonu kaçırdık. Kazanan taraf olabilirdik. Rizespor'un da pozisyonları vardı. İkinci yarı oyunu dengelemeye çalıştık. Ama sonuçta duran toptan dönen kontro ile beklemediğimiz gol yedik. Bu kadar sakat ve hasta oyuncular nedeniyle, aynı oyuncular üzerine yük biniyor. Yük dağıtılamıyor. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum'' diye konuştu.

STJEPAN TOMAS: ''1 PUAN FENA DEĞİLDİ'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Konyaspor deplasmanın aldıkları 1 puanın önemli olduğunu belirterek, ''Zor maç olacağını biliyorduk. Kötü gol yedik ama sonrasında toparladık. Baskı yatık. Kenarlardan hücum yaptık. İkinci devreye daha iyi başladık. Hem kenarlardan hem merkezden hücum yaptık. Gol de yaptık. İki pozisyon daha vardı ama atamadık. Konyaspor'dan 1 puan almak fena değil'' dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsmail Kartal'ın açıklamaları

-Stjepan Tomas'ın açıkalamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2020-12-28 18:48:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.