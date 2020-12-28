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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da 165 adet sikke ele geçirildi

İHA

Konya’da 165 adet sikke ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 165 adet sikke ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir’e bağlı Bayavşar Mahallesi’nde K.T. isimli şahsın dedektör ile bulduğu tarihi obje ve sikkeleri evinde sakladığını tespit etti. Ekipler alınan arama kararına istinaden şahsın evi ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 165 adet sikke, 29 adet metal obje, 1 adet yüzük, 2 adet dedektör, 1 adet tabanca ile 19 adet mermisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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