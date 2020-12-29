Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 720 sikke ve tarihi eser niteliğinde 20 farklı obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, 2 kişinin otomobilinde arama yaptı. Aramalarda değişik dönemlere ait 720 sikke ile insan ve kartal figürü, sapan taşı, bronz cımbız, yüzük ve kandil gibi farklı 20 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-12-29 12:02:50



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