NEÜ’de‘Konya Ereğli Meyvecilik Çalıştayı’ gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Ziraat Fakültesinin düzenlediği ‘Konya Ereğli Meyvecilik Çalıştayı’ online olarak yapıldı.

Moderatörlüğünü NEÜ Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Türkmen’in yaptığı çalıştayın açılış programında konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, toplantının Ereğli, Konya ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, programın düzenlenmesinde başta NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ereğli’nin meyvecilik anlamında potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Başkan Oprukçu, “Ereğli’de üretilen meyvelerin yaklaşık olarak yüzde 40’ını elma, yüzde 20’sini beyaz kiraz oluşturuyor. Zaman zaman beyaz kiraz üreticilerimiz, üretim maliyetinin yüksek olması ve raf ömrünün kısa olması sonucunda zarar edebiliyor. Raf ömrü uzun olan meyvelerde ise, üreticimiz güzel sonuçlar almakta. Verimli bodur elma üretimi yatırımları için Ereğli hazır durumda. Ereğli’nin meyvecilik potansiyelinin ne kadar kullanılabildiği ve potansiyelin nasıl daha iyi kullanılabileceği ortaya konmalıdır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.



“Ereğli ‘Beyaz Kiraz’ın Başkenti’ olarak kalmalı”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Ereğli’nin mor havuç ve beyaz kirazın başkenti olarak anıldığını söyleyerek, “Beyaz kirazda üreticinin zarar etmesinden dolayı ağaçları söktüğü haberlerini alıyoruz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapılıp çiftçinin zarar etmesi önlenerek, Ereğli’nin beyaz kirazın başkenti unvanını devam ettirmesini sağlamalıyız. Aynı şekilde mor havuç ve süt gibi ürünlerde de bu sağlanmalı. Bu alanlarda katma değeri yüksek ürünler ortaya konmalı. Bir ve beraber olunduğu takdirde bunlar Ereğli’de gerçekleştirilebilecektir. Ereğli’yi tarım ürünlerinde ve hayvancılıkta Türkiye’nin aktörlerinden birisi haline getirelim. Bunun için gereken her türlü desteği vereceğiz ve gerekli tüm mercilerin de destek vereceğine inanıyorum. Bu vesileyle çalıştayın hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mazereti sebebiyle programa katılamayan Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen’in yerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz konuştu. Karadeniz, meyvecilikte kaliteli, dürüst fidancı ile çalışmanın önemine vurgu yaparak, “Meyveyi en erken şekilde pazara sunabilirsek ya da meyvenin mevsiminin dışında geç olarak pazara sunabilirsek, daha kârlı bir yatırım yapmış oluruz. Piyasada çok fazla bilgi kirliliği de var. İnsanlarımız bilgilenmek için meslek dışında tarımla uğraşan kurumların, şirketlerin, kişilerin yolunu tutuyor. Oysa vatandaşlar en sağlıklı bilgiye ilçelerdeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden ulaşabilirler” dedi.



"Ereğli beyaz kirazının geleceğinin aydınlık olmasını sağlamalıyız”

Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Türk de meyvecilikte birlik kurulmasının avantajlarından bahsederek, “Avrupa’da yağışların uygunsuzluğu, işçi ücretlerinin yüksek oluşu nedeniyle ihracatta bizim önümüze geçemezler. Hatta Avrupa’da kiraz üretiminde verim giderek azalıyor. Bizler de bilinçli bir şekilde üretim yapıp bir ve beraber hareket edersek başarılı olabiliriz. Bir meyve ile ilgili birlik kurulursa, oradan bütün hizmetlerin yapılması çok daha hızlı oluyor ve birlik sayesinde fiyat bulmak kolaylaşıyor. Mutlaka birliğin oluşturulup kaliteli nitelikli kirazın, özellikle Ereğli beyaz kirazının geleceğinin aydınlık olmasını sağlamalıyız” diye konuştu.

Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın ise sık dikim meyveciliği hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Aşkın, bilinçli bir şekilde hareket edildiğinde Türkiye’nin üretim noktasında sıkıntı yaşamayacağının altını çizerek, “İyi bilim adamlarına ve iyi üreticilere sahibiz, her şeyi yetiştirebiliriz ama tek sıkıntı çektiğimiz nokta ürünü satabilmek. Ürünlerimizi satabildiğimiz zaman bu konuda herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır” şeklinde konuştu.

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