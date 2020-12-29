Konya’da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 13.00 sıralarında Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi yakınlarında Kızılöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücünün cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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