Silah kazası sonucu şehit olan er, son yolculuğuna uğurlandı

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Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı (22), memleketi Konya'da toprağa verildi.

Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı, dün Şereflikoçhisar ilçesindeki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı tank atış alanındaki eğitimde, silah kazası sonucu yaralandı. Kaldırıldığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit düştü. Şehit Er Paltacı'nın cenazesi bugün memleketi Konya'ya getirildi. Ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı Alakova Mezarlığı´na götürüldü. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkân, şehidin babası Mehmet Paltacı ile ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Paltacı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Alakova Mezarlığına defnedildi.

DHA-Genel Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2020-12-29 16:52:51



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