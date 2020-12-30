630 metre çapındaki obruğun üzerinden geçen yol taşınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

630 metre çapındaki obruğun üzerinden geçen yol taşınıyor

DHA

630 metre çapındaki obruğun üzerinden geçen yol taşınıyor


Hasan DÖNMEZMehmet OKUYUCU/KARAPINAR, (Konya), (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde, bölgedeki obrukları araştıran ekibin başkanı Prof. Dr. Yaşar Eren tarafından uydu görüntüleri sayesinde tespit edilen 630 metre çapındaki obruğun üzerinden geçen yolun güzergahı değiştiriliyor. DHA'nın dev obruğun üzerinden yolun geçtiğini duyurmasının ardından harekete geçen Karapınar Belediyesi, obruğu etrafından geçirmeyi planladığı yeni yolun yapımı için çalışmalara başladı. 
Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren ve beraberindeki Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Parlar, Araştırma Görevlisi Berkant Coşkuner ile Karapınar ilçesindeki obruklarla ilgili araştırma çalışması başlattı. Bölgede 505 obruğun olduğunu belirleyen Prof. Dr. Eren ve ekibi, uydu görüntülerini incelediklerinde ilçe merkezinin 26 kilometre kuzeybatısında Büyük Çıralı Yaylası ile Acıkuyu arasında yüzey yarıkları tespit etti. Arazide yapılan incelemelerde genişliği yer yer 10 metre, derinliği 8-10 metre arasındaki yarıklar incelendi. Yapılan incelemeler sonunda dairesel yarıkların 630 metre çapındaki obruğa ait olduğu belirlendi. Dev obruğun üzerinden ise Karapınar'ı, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlayan yol geçiyor. Yol, o bölgedeki yaylalarda oturanlar ile turisttik öneme sahip obrukları ziyarete gelenler tarafından kullanılıyor.
DEV OBRUĞUN ÜZERİNDEKİ YOL TAŞINIYOR
DHA'nın perşembe günü 630 metre çapındaki dev obruğu ve obruğun üzerinden de yolun geçtiğini duyurmasının ardından Karapınar Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri, obruğun etrafından geçirmeyi planladığı yolun yapımı için çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara başladı.  
OBRUKLARIN OLUŞMASI HALKTA PANİĞE NEDEN OLUYOR
630 metre çapındaki obruğun, çevre sakinlerinde paniğe neden olduğunu söyleyen Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Cahit Aşıroğlu, şunları söyledi:
''Karapınar Belediyesi tarafından vatandaşların zor durumda kalmaması için o bölgenin doğu tarafından yarım ay şeklinde 1 kilometrelik bir yol yapıldığını biliyoruz. Mahallemiz çevresinde irili ufaklı obruklar meydana gelmişti. Son zamanlarda da obruk oluşumu bölgede arttı. Yıllar önce oluşan obruklar da var; ancak bu kadar büyük bir obruk görmedik. Bu obrukların oluşması halkta paniğe neden oluyor. Acaba neresi göçecek diye insanlar düşünüyor. Bölgedeki vatandaşlar evim mi, tarlam mı, göçecek diye tedirgin oluyor.''DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Mehmet OKUYUCU
2020-12-30 08:45:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
YEREL HABERLER Konya'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
Konyalı şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konyalı şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Silah kazası sonucu şehit olan er, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Silah kazası sonucu şehit olan er, son yolculuğuna ...
Hüyük, yükseköğrenime kavuşacağı günleri bekliyor
YEREL HABERLER Hüyük, yükseköğrenime kavuşacağı günleri bekliyor
Yunak'ta hayırsever iş adamından tablet desteği
YEREL HABERLER Yunak'ta hayırsever iş adamından tablet desteği
Araziye uçan motosikletin yanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Araziye uçan motosikletin yanında ölü bulundu
Konya’da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya’da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını ...
Konya’da "temiz hava” çalışmaları etkin olarak sürüyor
YEREL HABERLER Konya’da "temiz hava” çalışmaları etkin olarak ...
NEÜ’de‘Konya Ereğli Meyvecilik Çalıştayı’ gerçekleştirildi
YEREL HABERLER NEÜ’de‘Konya Ereğli Meyvecilik Çalıştayı’ ...
Kütükcü: “Konya 2020 yılında da üretim, yatırım ve ihracat dedi”
YEREL HABERLER Kütükcü: “Konya 2020 yılında da üretim, yatırım ve ...
Meram ‘Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projeleri’ için pilot bölge olarak seçildi
YEREL HABERLER Meram ‘Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projeleri’ ...
Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 ...
Konya’da tarihi eser operasyonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında 720 adet sikke ve 20 adet değişik obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da tarihi eser operasyonu Kaçakçılık ve ...
Konya’da 165 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 165 adet sikke ele geçirildi
Stjepan Tomas: "Bu deplasmanda 1 puan iyi sonuç"
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: "Bu deplasmanda 1 puan iyi sonuç"
İsmail Kartal: “Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz”
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ...
Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1 (YENİDEN)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1 ...
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç ...
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk ...
Selçuklu Belediyesinden uzaktan eğitime destek
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden uzaktan eğitime destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X