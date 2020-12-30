Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerde 380 kilometre yol yapım çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, mahalle yollarının bakım onarımından, parke taşı desteğine kadar ilçelerin topyekün kalkınması için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında ilçe ve mahalle yollarını şehir merkezi standardına yükseltmek için yoğun mesai harcadı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2014 yılında uygulanmaya başlayan Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte hizmet ağının 31 ilçe ve bin 200 yerleşim birimine çıktığını anımsatarak, korona virüs pandemisine rağmen son 1 yılda altyapı ve üstyapı yatırımlarının kesintisiz şekilde sürdüğünü dile getirdi. İlçelerde ve mahallelerde 2020 yılı yatırım programına aldıkları bütün işleri tamamlayarak ilçelerin topyekün kalkınması için gece gündüz demeden gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Geride kalan yılda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerimiz merkez dışındaki 28 ilçemizde tüm altyapı işlemleri dahil toplam 380 kilometre soğuk asfalt çalışması gerçekleştirdi. Daha önce prestij caddeler yaptığımız ilçe merkezlerimizde de ekiplerimiz 65 bin ton sıcak asfalt çalışmasında bulundu” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ayrıca ilçelerde rotmiks adı verilen toplam 30 bin ton bakım onarım malzemesi üretimi ve serim çalışması yaparak, bu süreçte ilçe belediyelerine toplam 575 bin metrekare kilitli parke taşı desteğinde bulundu.

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