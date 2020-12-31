Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza



Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA'da sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin sokağa çıkma kısıtlamasında açık olduğu ihbarını aldı. Eğlence merkezine operasyon düzenleyen ekipler, içeride bulunan 46 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza yazıldı. İş yeri sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı. Eğlence merkezi ise mühürlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2020-12-31 11:50:33



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