AKSED’den Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür ziyareti

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Konya’nın merkez Selçuklu

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti. Hayat telaşıyla yorulan gönüllerin deva bulduğu camilerin, sosyal yaşamın merkezi olduğunu belirten Günay, camilerinin çevre düzenlemesi için Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

AKSED Başkanı İbrahim Günay, Başkan Yardımcısı Mustafa İbalı ile birlikte Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti. Camilerinin çevre düzenlemesi nedeniyle Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür eden Günay, Allah’ın evi, müminlerin eseri olan camilerin, birlik ve beraberliğin pekiştiği, herkesin eşit kabul edildiği kutsal mekanlar olduğunu vurguladı. Camilerde ibadetin yanı sıra toplum yararını gözeten projelerle sosyal etkinliklerin de gerçekleştirilebilmesi gerektiğini ve bu konuda Aliya İzzetbegoviç Camisinin örnek olduğunu ifade eden Günay, “Camilerimizi hayatımızın merkezine almalıyız. Dernek olarak bugüne kadar bu düsturla hareket ettik. Hayata geçirdiğimiz projeler, düzenlediğimiz etkinlikler, mahalle halkının beğenisini kazandı. Çünkü amacımız; çocukların, gençlerin, yetişkinlerin bilgi hazinesini büyütmek. O hazineyi iyiliklerin önünü açacak birikimle doldurmak istedik. Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID19 salgını nedeniyle ara verdiğimiz etkinliklere pandemi sona erdikten sonra devam edeceğiz. Camimizin yanına Şehir Müzesi yapılması da en büyük isteğimiz” dedi.



“Camilerimiz daha yeşil bir görünüme kavuşacak”

Selçuklu’da camilerin çevrelerinde yapılan çalışmayla daha güzel bir görünüme büründüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise konuşmasında, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçları noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçları için yeni yaptığımız tesislerin yanında çevre düzenlemelerini de yapıyoruz. Bu anlamda camilerimizin parkebordür ve yeşillendirme çalışmalarını yaparak çalışmaları tamamladık. İnşallah önümüzdeki dönemde de ilçemizdeki camilerimiz daha yeşil bir görünüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.

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