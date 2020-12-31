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Konya Büyükşehir'den 2020'de 51 milyon TL sosyal destek, 65 milyon Tl fatura desteği

İHA

Konya Büyükşehir'den 2020'de 51 milyon TL sosyal destek, 65 milyon Tl fatura desteği

Konya genelinde 2020’de 51 milyon TL sosyal destekte bulunduklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ayrıca su fiyatlarını 2019 yılına geri çekerek vatandaşların bütçesine 65 milyon liranın üzerinde fatura indirimi sağladıklarını söyledi.
Sosyal belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında da toplumun her kesimine yönelik desteği devam etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir taraftan altyapı ve fiziki yatırımlarla şehri imar ettiklerini, bir taraftan da sosyal belediyeciliğin gereği olarak toplumun bütün kesimlerinin yanında olmaya gayret ettiklerini ifade etti. Sosyal belediyecilikte Türkiye’de söz sahibi bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Altay, pandemi yılı olarak geride kalan 2020’de desteklerin kesintisiz sürdüğünü, belediyeler bazında Türkiye’nin en geniş sosyal destek paketini hayata geçirerek el uzatmadıkları kimse kalmadığını vurguladı.

"Sosyal kart ile ihtiyaç sahiplerine destek"
2010 yılından bu yana uygulanan Sosyal Kart Projesi ile ihtiyaç sahiplerinin sürekli olarak anlaşmalı marketlerden gıda ve temizlik ürünleri almalarına olanak tanıdıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bunun yanında pandemi nedeniyle durumu kötüleşen hemşehrilerimize de destek çalışması yürüttük. Bu kapsamda 2020 yılında Konya genelinde hemşehrilerimize 51 milyon TL tutarında sosyal destek sağladık” diyerek, su fiyatlarını da 2019 yılına geri çekerek vatandaşların bütçesine 65 milyon 187 bin lira fatura indirimi sağladıklarını söyledi.

"Toplunun her kesimi destekten faydalandı"
2020 yılında verdikleri sosyal desteklerin bilgisini veren Başkan Altay, “Sosyal Kart ile 115 bin 443 aileye 32 milyon 114 bin TL alışveriş desteği sağladık. Her gün 5 bin 96 aileye 10 bin 114 adet ekmek desteği sağlıyoruz. İlk, orta ve lisede eğitimine devam eden 17 bin 623 öğrencimize aylık eğitim desteğinde bulunuyoruz. Bu çocuklarımız için verdiğimiz tutar 8 milyon 449 bin TL’ye ulaştı. 5 bin 94 hemşehrimize 2 milyon 20 bin TL nakit desteğinde bulunduk. Her ay 16 bin 332 engellimize yüzde 50 su faturası indirimi sağlıyoruz. Her ay 3 bin 550 aileye 40 binişlik ulaşım desteği; bin 524 aileye 12 bin 330 metreküp su faturası desteği sağlıyoruz. Aile ve Kadın Destek Merkezimiz (AKDEM) ile bin 910 ailemize rehberlik ve danışmanlık desteği verdik. Çeşitli sebeplerle sokakta kalan 3 bin 254 kişiyi otelde misafir ettik” diye konuştu.

Esnaf ve iş yerlerine yönelik destekler
Pandemi süresince esnafın da yanında olduklarını anlatan Başkan Altay, “Belediyemizin kiracısı olan esnafımızın kira ödemelerini 2 ay süreyle iptal ettik. İş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalan ve talepte bulunan hemşehrilerimizin evlerinden 2 ay boyunca su ücreti almadık. Esnafımızın 2 ay boyunca iş yerindeki suyu ücretsiz kullanımlarını sağladık. Yeni süreçte bazı esnaf gruplarımızla ilgili yeni çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yaptığımız çalışma sonucu 2 bin 199 esnafımıza daha destek olduk.” açıklamasında bulundu.

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