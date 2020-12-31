Başkan Oprukçu'dan filyaskon ekibine hediye

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçede hizmet veren filyasyon ekibi çalışanlarına özel yaptırdığı yelekleri hediye etti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçede hizmet veren filyaskon ekibine özel yaptırılan yelekleri hediye etti. İlçe Sağlık Müdürü İsmail Yavuz, nazik hediyelerinden dolayı Filyasyon Ekibimiz adına Başkanımıza çok teşekkür ettiklerini belirtti.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının gösterdiği özveri ve fedakarlıklara vurgu yapan Başkan Oprukçu, "Sağlığımız açısından zor bir yılı geride bırakıyoruz. Bu süreçte ailelerinden uzak kalarak hemşerilerimizin, milletimizin sağlığı için mücadele veren sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onlar bizim için çok değerli. Ereğli Belediyesi olarak yeni yıla girerken bizden bir hatıra olsun diye sağlık çalışanlarımıza ufak bir hediye vermek ve yeni yıllarını kutlamak istedik. Ayrıca bu süreçte her ihtiyaçlarında yanlarında olacağımızı ve elimizden geldiğince destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yeni yılın sağlık çalışanlarımız için, hemşerilerimiz için, milletimiz için ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum” dedi.

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