Pandemi hastanesinde yeni yılı karşıladılar

Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA´daki pandemi hastanelerinden Konya Eğitim Araştırma Hastanesi´ndeki sağlık personeli yeni yıla çalışarak girdi. Sağlık görevlileri yeni yılı karşılarken, bir yandan da acil servise gelen koronavirüs hastalarına müdahale ediyor.

Konya´nın pandemi hastanelerinden Konya Eğitim Araştırma Hastanesi´ndeki sağlık görevlileri 2021 yılını nöbette geçirdi. Hastanenin acil servis, poliklinik ve yoğun bakım servislerinde görevli sağlık personeli bir yandan yeni yılı karşılarken, bir yandan da acil servise gelen koronavirüs hastalarına müdahale ediyor.

`YENİ YILDAN DİLEĞİM KORONAVİRÜSÜN BİR AN ÖNCE BİTMESİ´

Pandemi hastanesinin acil servisinde görevli acil tıp teknisyeni Coşkun Dinçer şöyle konuştu: "Her zaman olduğu gibi bu yılbaşında da hastanedeyiz. Görevi sabah 08.00´de aldık, sabaha kadar da devam edeceğiz. Biz sağlık çalışanları olarak alıştık. Bayramlar ve yeni yıllara nöbette olmaya. Koronavirüs başladığında bu yana sağlık çalışanları için bir savaştı. Bu hastaneler de bu savaşın en ön cephesi. Cephedeki asker nasıl mutluysa biz de yılbaşı bayram fark etmez. Burada olmaktan, işimizin başında olmaktan mutluyuz. Keşke bunlar yaşanmasa da, herkes evinde ailesiyle mutlu ve mesut yeni yılı karşılasa. Yeni yıldan tek dileğim koronavirüsün bir an önce bitmesi. Çünkü yorulduk."

`İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ´

Acil servis doktorlarından İmran Gümüş ise "Bizler yılbaşında da gerek acil servislerde gerek yoğun bakımda işimizin başındayız. Halkımızdan da yeni yılda maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini bekliyoruz. Yeni yılın herkese sağlık getirmesini diliyorum. Bizler, sizin için buradayız. Siz de bizim için evinizde kalmaya devam edin." dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

