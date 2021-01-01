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Konya'da 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

DHA

Konya'da 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi


Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA´da 2021 yılının ilk bebeği 4 kilo 45 gram olarak dünyaya gelen erkek bebek oldu. Kentte yeni yılın ilk bebeği olarak dünyaya gelen Yusuf Eren´in doğumunda bulunan ebe hemşirelerden Hacer Özel´in de doğum günü olduğu anlaşılınca, pasta ile kutlama yapıldı.
Konya´da Enver ve Melek Ağıl çifti, bebeğine 2021 yılın ilk dakikalarında kavuştu. Anne Melek Ağıl, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelerek doğumu beklemeye başladı. Anne Melek Ağıl, saat 00.03´te normal doğumla 4 kilo 40 gram ağırlığında ve 53 santimetre boyunda bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.
Konya´da yılın ilk bebeği olan bebeğe İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Konya Valisi Vahdettin Özkan çeyrek altın hediye etti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Ataş ve hastane idarecileri bebek bakım paketi hediye etti. Anneye hediyeleri takdim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Erdil, "Her yıl, geleneksel olarak ilk doğan bebeğimizi ziyaret ediyoruz. Yusuf Eren isimli kutsal varlığımız dünyaya geldi. Ailesini tebrik ettik. Bebeğimize hayırlı ömürler diliyorum" dedi.
Kentte yeni yılın ilk bebeği Yusuf Eren´in doğumunda bulunan ebe hemşirelerden Hacer Özel´in de doğum günü olduğu anlaşılınca, doğum günü pastayla kutlandı. Ebe hemşire Özel, "Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Bebeği de anneyle buluşturmaktan mutluyum. 2020 yılı zor bir yıldı. 2021 umarım iyi geçer." diye konuştu.
İkinci kez anne olan Melek Ağıl ise "Çok mutluyum çok heyecanlıyım. Allah herkese nasip etsin. Yeni yıl, herkese hayırlı olsun. Allah´ım tüm milletimizi virüsten kurtarsın inşallah. Bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Bebeğim, 2020´nin en güzel armağanı oldu. Aralık ayı başında bekliyorduk. İnat etti yılbaşında doğdu. Şanslı bebekmiş demek ki." ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-01-01 01:46:40

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