Konya'da yasağı delip eğlence mekanında yakalandılar

Konya’da polis ekiplerinin denetimlerinde, 4 ayrı ruhsatsız alkollü eğlence mekanında bulunan 89 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafeye uymamaktan idari para cezası uygulandı, iş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi'nde ruhsatsız bir alkollü eğlence mekanında şahısların olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı denetimde içerde kapalı alanda sigara kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve masa oyunu oynandığı tespit edilerek gerekli tutanaklar tanzim edildi. İçerde bulunan 7 şahsa sosyal mesafeye uymamaktan ve sokağa çıkma yasağı ihlalinden idari tutanak tanzim edilirken, ruhsatsız iş yeri Selçuklu Zabıtası tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi. İş yeri sorumlusu M.A.Y. ise hakkında yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.



Üç ayrı eğlence mekanında 82 kişiye ceza

Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin Musalla Bağları Mahallesinde yaptığı kontrollerde, ruhsatsız olarak işletilen 3 ayrı alkollü eğlence mekanında da sokağa çıkma yasağına rağmen şahısların olduğu tespit edilerek denetim yapıldı. İş yerlerinde dekolte kıyafetli kadınların bulunduğu, canlı müzik yapıldığı, alkol sunumu olduğu, kapalı alanda sigara kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edilerek gerekli tutanaklar tanzim edildi. Üç eğlence mekanında içerde bulunan toplam 82 şahsa sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağı ihlalinden idari para cezası uygulandı. İş yerlerinden birinde çalışan 11 şahıs hakkında da Kimlik Bildirme Kanununa muhalefetten tutanak tanzim edildi. Ruhsatsız iş yerleri Selçuklu Zabıtası tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi. İş yerlerinin sahibi olan B.C, H.K. ve R.K. hakkında Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma ve Mühür Bozma suçundan adli işlem yapıldı.

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