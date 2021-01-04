Konya Hadim Yarıcak Barajı su tutmaya başladı

Konya Hadim ilçesinde bulunan 2 milyon 77 bin m3 su depolama kapasitesine sahip Yarıcak Barajı’nda gövde dolgusu çalışmaları tamamlanarak su tutulmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından inşa edilen Yarıcak Barajı’nda gövde dolgusu çalışmaları tamamlandı. Temelden 37 metre yüksekliğe sahip olan, 2 milyon 77 bin m3 su depolama kapasitesine sahip barajda su tutulmaya başlandı. 6 bin 250 dekar tarım arazisini modern sulama şebekesi ile sulayacak olan Yarıcak Barajı’nın sulama hattında ise çalışmalar devam ediyor. 33 bin 170 metre uzunluğunda yüksek basınçlı HDPE boru döşenecek olan sulama hattında 367 adet sanat yapısı inşa edilecek. Yarıcak Barajı’nın sulama sahasında kiraz ve elma yetiştiriciliği yapılıyor. Modern sulama tekniklerinin uygulanmaya başlamasıyla, sağlanacak olan su tasarrufu ile birlikte çiftçilerin sulama maliyetlerinin düşmesi ve ürün kalitesinin yükselmesi bekleniyor.

Ülkenin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olan DSİ’nin hız kesmeden çalışmalarına devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletlerle su depolama kapasitemizi artırmayı, böylece iç bölgelerimizde daha fazla hissedilen kuraklık kaynaklı su baskısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tamamlanan ve su tutmaya başlayan her baraj bizi mutlu ediyor. Su tutmaya başlayan Yarıcak Barajı yöre halkına hayırlı olsun” dedi.

2021 yılının Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından “Sulamada atılım yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Genel Müdür Yıldız, “Biz de çalışmalarımızı bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. Gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başlayan Yarıcak Barajı’nın sulama hattı inşaatı da bu kapsamda 2021 yılı içerisinde tamamlanacaktır” diye konuştu.

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