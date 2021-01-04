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Konya Büyükşehir’den 2020’de 432,3 kilometre su ve kanalizasyon şebekesi

İHA

Konya Büyükşehir’den 2020’de 432,3 kilometre su ve kanalizasyon şebekesi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya’nın 31 ilçesinde 2020 yılında 230,7 kilometre yeni su şebekesi, 73,8 kilometre yeni kanalizasyon şebekesinin yanı sıra 127,6 kilometre su şebeke ıslahı gerçekleştirdi. Toplam 432,3 kilometre şebeke çalışması yapan Büyükşehir, tüm ilçe merkezleri ile büyük mahallelerde planladığı kanalizasyon şebekesi yapımlarını tamamladı.
KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerdeki altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya’nın her noktasına ulaştırabilmek üzere 2020 yılında yoğun çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, Yeni Büyükşehir Belediye Yasası’nın yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren hizmet alanı genişleyen ve ilçelerin tamamından sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıda her yıl büyük eksiklikleri tamamladığını söyledi.

2020’de 230,7 kilometre su, 73,8 kilometre kanalizasyon şebekesi
2020 yılında sağlıklı, sürdürülebilir su hizmetinin devamı için su şebekesi ıslahı ile su hattı olmayan yerleşim yerlerine yeni şebekeler yapmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, “Eskimiş, işletim ömrü dolmuş, paslanmış borular; yüz yıl ömürlü, sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı borularla değiştirildi. 2020 yılında Konya genelinde farklı çap ve özelliklerde 230 bin 789 metre yeni su şebekesi döşenirken, 127 bin 697 metre su ıslahı gerçekleştirildi” diye konuştu.
Altay, 2020 yılında kanalizasyon hatları konusunda da kullanım ömrü biten hatları yenileriyle değiştirdiklerini, şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerine yeni kanal şebekeleri döşendiğini belirterek, “31 ilçemizde 2020 yılında farklı çap ve ebatlarda, dayanıklı ve uzun ömürlü muhtelif borular kullanılarak toplam 73 bin 872 metre kanalizasyon şebeke hattı döşendi” ifadelerini kullandı.

Büyük mahalle ve ilçe merkezlerinde kanalizasyon şebekesi tamamlandı
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon şebekesinin sağlıklı bir şekilde çalışması için akış debisinin oluşup oluşmadığına dikkat ediyor. Kanalizasyon şebekesi yapımında nüfus faktörü dikkate alınıyor. Belirlenen kriterler çerçevesinde nüfusu fazla olan yerleşim yerlerinin tamamında; büyük mahalle ve ilçe merkezlerinde planlanan kanalizasyon şebekesi yapımları tamamlandı.

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