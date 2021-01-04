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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüyük Gençlik Merkezi inşaat alanında inceleme yapıldı

İHA

Hüyük Gençlik Merkezi inşaat alanında inceleme yapıldı

Konya'nın Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yapım çalışmaları süren Gençlik Merkezi inşaat alanında incelemede bulundu. Demirkol ve Çiğdem, işi üstlenen müteahhit firmanın yetkililerinden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyüklü gençlerin özlemle beklediği Akademi Hüyük binasında İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol'la birlikte yapım çalışmalarını yerinde gördüklerini belirterek, "Mevsim şartlarının da uygun gitmesi dolayısıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hüyük Belediyemizin eski hizmet binasını sağlıklı gençler yetiştirmenin yolunun bu tür yatırımlardan geçtiği inancıyla Akademi Hüyük Projesi kapsamında gençlik merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmalar sona erdiğinde buradan gençlerimiz 32 farklı branşta yararlanabilecek. Akademi Hüyük, gençlerimize eğitim ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak. Merkezimizde teknoloji ve spor odaları, ek ders alınabilecek sınıflar bulunacak" dedi.

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