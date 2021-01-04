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Karatay Belediyesi Hizmet Masası’na 2020’de 37 bin 700 başvuru yapıldı

İHA

Karatay Belediyesi Hizmet Masası’na 2020’de 37 bin 700 başvuru yapıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi; Hizmet Masası, CİMER, whatsapp başvurularının yanı sıra sosyal medya ağlarını 2020’de daha da geliştirerek vatandaşlara en iyi hizmeti vermeyi sürdürdü. Vatandaştan gelen başvuru ve talepleri titizlikle çalışarak çözüme kavuşturan Karatay Belediyesi, 7/24 belediyecilik hizmeti sunarak Türkiye’deki belediyelere model oluyor.
Fiziki ve altyapı belediyecilik uygulamalarıyla örnek çalışmalara imza atmaya devam eden Karatay Belediyesi, sosyal belediyecilikte de vatandaşa daha etkin, çözüm odaklı, etkileşimli ve kaliteli uygulamalarla hizmet ediyor. Bu kapsamda vatandaşla iletişimi artırarak belediye hizmetlerine ayna olan Karatay Belediyesi, sosyal mecra ve teknolojik alanda etkin iletişimi sağlayıp, kurumsal imajın gücüne model oluşturuyor. Karataylıların her türlü talebine karşılık verebilecek şekilde hizmet veren Karatay Belediyesi, özellikle de vatandaşların kaliteli hizmet alarak memnuniyetini ve mutluluğunu en ön planda tutuyor. Halkla ilişkiler ve ulaşılabilirlik faaliyetleriyle Türkiye’de örnek çalışmalar yürüten Karatay Belediyesi, hizmet masası aracılığıyla belediye ve vatandaş arasında güçlü iletişim ağını sağlıyor. Dilekçe, elektronik posta, resmi evrak gibi alt birimleriyle hizmet veren Hizmet Masası 2020 yılında 37 bin 700 bin kişiye hizmet verdi. Hizmet Masası aracılığıyla vatandaşların belediyeden hizmet alma konforunu artıran Karatay Belediyesi ulaşılabilirlik faaliyetleri ile 2021 yılında da yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edecek.

Başvurular en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hizmet Masası’nın bugüne kadar yüz binlerce vatandaşın istek ve talebini aldığını ve söz konusu taleplerin çözüme kavuşturulması için önemli rol üstlendiğini, vatandaşla aralarında güzel bir köprü olduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Gönül Belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın belediye hizmetleri konusundaki memnuniyetini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Belediye olarak kaliteli hizmet üretmenin yanında hemşehrilerimizin ulaşılabilirliğine ayrı bir önem veriyoruz. Gerek elektronik ortamda gerek telefonda gerekse yüz yüze iletişimde zaman zaman farklı uygulamaları hizmete sunuyoruz. Hizmet Masası aracılığıyla da bunu başarmayı ve belediyeyle vatandaş arasında güçlü bağ kurmaya gayret ediyoruz. 2020 yılında 37 bin 700 Karataylı hemşehrimiz, Hizmet Masası’na başvurdu. Personelimiz, bu başvuruları konularına göre ilgili birimlerimize ileterek söz konusu başvurunun en kısa zamanda cevaplanması veya çözümlenmesi için gayret gösteriyor” dedi.

“Belediye ile Karataylılar arasında iletişim köprüsü kuruldu”
Hasan Kılca, belediyecilikte vatandaşlarla ilişkileri en üst seviyede tutmak ve ulaşılabilirliği artırmak için Hizmet Masası’nın dışında CİMER başvuruları, whatsapp talep hattı ve sosyal medya hesaplarıyla da hemşehrileriyle güçlü bir iletişim halinde olduklarını aktardı. Hasan Kılca whatsapp talep hattının ve sosyal medya hesaplarıyla yılda ortalama 29 binden fazla istek, şikayet ve öneri mesajı geldiğini belirterek, “Yine CİMER üzerinden de belediyemizi veya ilçemizi ilgilendiren şikayet, öneri ve isteklerin çözüme kavuşması için de büyük gayret gösteriyoruz. 2020 yılında internet, telefon ve mektup yoluyla veya şahsen CİMER’den bizlere ulaşan toplam bin 210 başvuru da değerlendirilerek birimlerimizce cevaplandı ve çözüm bulunması sağlandı. Dolayısıyla hemşehrilerimizle belediyemiz arasında çok güzel bir iletişim köprüsü kurmuş durumdayız. Her an Karataylı hemşehrilerimizle iletişim halindeyiz ve temel amacımız; 2021 yılında da güler yüzlü, hızlı ve kaliteli belediyecilik anlayışıyla Karatay’ın yaşam kalitesini ve vatandaşlarımızın mutluluklarını artırmaktır” diye konuştu.

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